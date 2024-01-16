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蘋果救銷量在中大降價 iPhone降70美元被嫌沒誠意

記者黃雅慧、陳昱翔／綜合報導
蘋果在中國降價促銷引發話題，圖為上海南京東路步行街上的蘋果直營店。(記者謝守真／攝影)
蘋果在中國降價促銷引發話題，圖為上海南京東路步行街上的蘋果直營店。(記者謝守真／攝影)

蘋果中國官網15日公告，將於元月18日至21日啟動為期四天的「迎新春限時優惠」，包括iPhone、MacBook、iPad、AirPods、Apple Watch等主力產品都有優惠方案，且提供24期免息分期，最高降價人民幣800元（約112美元），單一品項最高折扣達7%。但這樣罕見的大降價仍被吐槽「誠意不夠」。

蘋果過往罕見在官網祭出折扣，尤其先前傳出蘋果在中國市場銷售踢鐵板，此次無預警推出優惠還有免息分期，使得市場「蘋果用力出清中國庫存」疑慮升高。市場分析，蘋果這次突如其來的降價，應與iPhone15在中銷量未如預期有關。

根據蘋果中國官網資訊，此次折扣涵蓋iPhone、MacBook、iPad、AirPods、Apple Watch等主力產品，周邊配備Apple Pencil也有優惠。其中，iPhone包括iPhone 15全系列、前一代iPhone 14、iPhone 14 Plus ，及2021年推出的iPhone 13等機型。平板產品為iPad系列、iPad mini加入促銷。

MacBook則有13吋或15吋MacBook Air（搭載M2晶片機型)，以及13吋MacBook Air（搭載M1晶片機型）。穿戴產品方面，Apple Watch SE、第二代及第三代AirPods都加入活動。至於Apple Pencil則是第二代產品優惠人民幣50元。

市場人士分析，蘋果過往很少在官網進行產品降價活動，最常看見的降價活動都是落在第3季的「返校教育優惠專案」，且大多是針對筆電、平板降價，此次優惠活動居然在年初，且涵蓋最熱門的iPhone系列，凸顯蘋果在中國市場銷售遇到瓶頸，只能降價下猛藥突圍。

根據蘋果中國官網公告，此次iPhone促銷，依不同型號限時降價人民幣200元至500元，以iPhone 15 Pro系列降價人民幣500元（約70美元）最殺，降幅約7%。若以絕對金額來看，MacBook Air降價人民幣800元最多。

但有網友不領情，稱蘋果官網最高優惠500人民幣，但以中國電商拚多多等價格補貼來看，蘋果官網還比第三方價格還高1000多人民幣，狠酸蘋果官方優惠活動唯一優勢就剩「24 期免息分期」了。

iPhone 15系列去年剛推出時，在中國就已出現兩波折扣。第一波在去年10月底因電商活動「雙11」逼近，京東、天貓等通路降價幅度人民幣600元(約84美元)起，在拼多多、抖音等平台上，部分產品降幅超過人民幣1500元(約211美元)；另一波在去年12月22日的京東超級品牌日上，當時iPhone 15價格再度跳水超過人民幣千元。

蘋果中國官網在15日公告，將於18日至21日開啟「迎新春限時優惠」。(取材自蘋果...
蘋果中國官網在15日公告，將於18日至21日開啟「迎新春限時優惠」。(取材自蘋果中國官網）

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