從不欠員工錢、有加班費、1天給4餐…中國前女首富一席話被讚翻

陳麗華與季辛吉。（取材自觀察者網）

最近，中國前女首富陳麗華，因為一段訪談衝上熱搜，獲得許多網友的讚。她在訪談中表示，自己身為老闆，從不拖欠員工一分錢，讓員工上班有薪水、加班有加班費，並且每天給員工4餐：早晨早餐、10時加餐、12時午餐、下午5時半晚餐，有時候下午3時還有水果。

觀察者網報導，陳麗華說：「員工給你幹活兒是幫你的忙，相當於你多了隻手，你欠員工的錢合適嗎？要讓員工吃得好喝得好，員工要是瘦了我就找食堂，你把員工弄瘦了，怎麼回事？」這段話引發無數打工人的共鳴，有人感嘆：「就憑這種胸懷和格局，難怪她能當女首富。」

據報導，身為中國最有錢的女性之一，陳麗華曾在2016年登上中國女首富的寶座，近年來財富雖有波動，但始終穩居榜單前十，是名副其實的商界女強人。

報導指出，陳麗華1941年出生於北京，由於家道中落，童年她的生活貧苦，因為交不起學費，讀到高中被迫輟學。為了養活自己，她開始在社會上打拚，當過裁縫，後來又在一家家具工廠當修理工。

在家具業摸爬滾打了幾年後，陳麗華籌錢辦起自己的家具廠，靠著熱誠待人、辛苦經營，漸漸攢下了一些錢。

當時，在北京的龍順成中式家具廠裡，堆放著大量「文革」時期收繳的古舊家具，有紫檀木、金絲楠木、黃花梨木等，堆在倉庫無人問津。陳麗華從中看到商機，她以較低的價格買下其中一部分，修繕後轉手高價賣出，為家具廠賺回很多錢。

之後，陳麗華以這筆錢做啟動資金，從北京前往香港 ，投身香港房地產 的熱潮中。接下來的幾年，正是香港房地產蓬勃發展的黃金時期，陳麗華趁此機會快速崛起，資產像滾雪球般愈滾愈大。80年代末，陳麗華已累積上億元的財富。

在90年代初，陳麗華帶著多年來打拚下的真金白銀衣錦還鄉，回到北京；她一出手就是大手筆，在最繁華的北京長安街上，緊鄰天安門廣場拿下一塊地皮建起大樓，就是著名的長安大廈。她將長安大廈的整個6層樓打造成長安俱樂部，首開國內富豪俱樂部之先河，吸引許多國內外知名企業家的加入。

1999年，陳麗華投入2億元巨資，在北京五環邊上，蓋了一座中國紫檀博物館 ；這是中國首個「國字號」私人博物館，裡面珍藏著上千件紫檀製的珍貴家具及古建築微縮景觀等，大部分都是陳麗華帶著手底下的能工巧匠們打造出來的。

為了尋找、收購上等紫檀木料，陳麗華不只一次頂著攝氏40多度的高溫，深入原始熱帶雨林。這位身價億萬的富豪，穿梭在泰國、緬甸、寮國等地，常常坐著摩托車、電瓶車，甚至騎著驢，跋涉在蛇蟒成群、荒草叢生的地方，還曾被毒蜂攻擊，險些喪命。她為紫檀耗費大量的資金和心血，從選材到設計再到製作，每一件都窮盡心思。

紫檀博物館漸漸在國際享有盛譽，大批參觀者慕名而來，不乏海內外商界巨賈和各國政要，包括俄羅斯國防部長紹伊古、德國前總理赫爾穆特·科爾、丹麥亨里克親王等，為中外交流做出巨大的貢獻。

據報導，陳麗華已82歲高齡，早已退居二線，將產業交給子女打理，自己則和丈夫遲重瑞一起，扎進紫檀博物館，研究紫檀雕刻和國畫藝術。

他們的婚姻曾不被外界看好，陳麗華比遲重瑞大11歲，世俗對「老妻少夫」的接納程度遠低於「老夫少妻」。但一晃30多年，兩人以實際行動回擊外界質疑，他們相敬如賓，幸福安穩地過著自己的生活。

陳麗華對員工非常照顧，有時候也會親自下廚給員工炒菜，完全沒有億萬富豪的架子。她對員工說的，從來不是「一人一間房子」的豪言壯語，也不是「到時候分你多少錢」的天降大餅，她只是將這些落實到一餐一飯，以及加班費上。