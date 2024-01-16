醜到無語…重慶地鐵出入口被吐槽像公廁 營運方承諾改善

重慶地鐵18號線，有一座車站出入口的造型近日被網友吐槽像公共廁所、垃圾回收站。(取材自極目新聞)

剛開通不久的重慶地鐵 18號線，有一座車站出入口的造型近日被網友吐槽像公共廁所、垃圾回收站，「為什麼設計得這麼醜」？對此營運方回應，已收到其他乘客的回饋，會進行適當的調整和改進。

極目新聞報導，近日有網友發文表示：「重慶軌道交通18號線黃桷坪站的3號出口像什麼？」貼文裡展示的圖片讓網友們忍不住吐槽一番。有當地的網友用方言戲稱：「茅斯！」還有網友調侃道：「這是摸金校尉的入口。」多名網友回帖稱「像公廁」。

重慶地鐵18號線去年12月28日正式開通，黃桷坪站位於重慶市九龍坡區楊九路上，不遠處就是重慶南站。1、2、4號出入口率先投入使用，有網友稱3號出入口是延後數日才投入使用的。

3號出入口背後是官家林社區。家住24棟的從女士說：「我第一時間就發給朋友們看，都說像公廁、垃圾回收站，著實有點讓人無語，地鐵不是應該建得高大上嗎，為什麼這個3號出入口設計得這麼醜？」

據報導，從網友發布的照片可以看到，3號出入口約兩層樓高，外觀呈現水泥灰色，牆面上貼有重慶地鐵的logo和18號線、黃桷坪站字樣。左側一個門衛是垂直電梯（無障礙電梯），右邊的門鎖著，疑似設備房。

重慶軌道交通18號線運營方表示，近期確實也接到其他乘客反饋的類似意見，「我們會對各個站點進行排查和適當的調整與改進。」至於為什麼這個3號出入口會設計成這樣？運營方表示：「重慶這邊的地形較為複雜多樣，肯定也會根據不同的地形條件和實際情況來設計具體樣式，不是說是千篇一律的一個造型。」