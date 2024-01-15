哈爾濱搓澡熱洗浴中心暴滿 當地人「讓景」：逾月沒上門洗澡

瀾亭水匯一個月前已經大排隊，一進去就看到成排的行李。（取材自紅星新聞）

走紅近一個月後，哈爾濱旅遊熱度仍居高不下。在「中國洗浴看東北」的號召下，數以萬計的人流衝進哈爾濱的洗浴中心，到深夜依然人頭攢動，甚至「搓」到了凌晨，有當地民眾表示，已經一個月沒出來洗澡，刻意讓出澡堂的位置。

紅星新聞報導，資料顯示，2024年元旦假期，哈爾濱洗浴交易金額較去年同期成長404.6%，訂單量較去年同期成長324.1%。由於遊客太多，有洗浴中心把搓澡工從「一班制」調整為「三班倒」，許多遊客在這裡「搓」到了凌晨。

去年12月中，就有消費者在社群媒體 上反映，一進瀾亭水匯就看到成排的行李，想要拿到鑰匙進去洗浴需要排一兩個小時，工作人員解釋說最近每天都是這樣。

在熱門洗浴中心排隊到凌晨搓澡的江蘇遊客孟女士說，排隊兩個小時都沒有候機和等托運行李的時間加起來長，沒有什麼等不起的。在這裡使用的搓澡巾可以帶走，兩張新的搓澡巾成了她遊玩返鄉的「伴手禮」。

南方人胡先生說，北京的洗浴中心服務比較重視消費者個人空間的舒適感，哈爾濱的洗浴中心則更熱情，服務人員會熱情對話，服務的重點在搓澡的技術水平和水質。

多家媒體報導，哈爾濱冰雪旅遊爆火，熱情好客的本地市民「讓景」於客、紛紛承諾：「不下館子不洗澡，不開破車滿街跑，要有遊客來問好，還給免費當嚮導。」

「我們員工都吃不上飯。原先每天一班的『搓澡大姨』現在改成三班倒了。」據澎湃新聞報道，哈爾濱愛建社區一家洗浴中心的老闆王寶成表示，往年洗浴中心的客流都正常，唯獨今年是「不正常」的，天天排隊。「本地人已經一個月沒出來洗澡了」，許多哈爾濱市民在社群媒體上這樣說道。