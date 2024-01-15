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22年捐血8700毫升 浙「熊貓血」男子：得過幫助 更想助人

中國新聞組／北京15日電
俞金祥在捐血中。（取材自潮新聞）
俞金祥在捐血中。（取材自潮新聞）

浙江一名男子22年來每年捐血，已經累積捐血8700毫升，相當於兩個成年人全身的血量，因為他身上有罕見的「熊貓血」Rh陰性A型血。對於成為當地稀有血型中捐血最多的人，俞金祥說，「沒什麽了不起，很正常」，自己也曾受過他人幫助，所以有能力時也想回饋社會，他一直保持身體健康，希望能捐血到60歲。

潮新聞報導，俞金祥家住浙江嘉興，2002年一次捐血時，才得知自己是屬於罕見的「熊貓血」。幾個月後，俞金祥就接到捐血站的電話，說有一個手術中的病人急需「熊貓血」，情況緊急，希望得到他的幫助。

「沒想到我的血可以幫助人。」於是他馬上放下手邊的工作，趕到血站捐血。從此，俞金祥成為了稀有血型庫成員，也成了嘉興市中心血站的「常客」。

俞金祥說，身為罕見血型的人，平常不能主動去捐血，因為每次捐血要間隔六個月，萬一期間有罕見血型病人需要用血，會來不及，「每次血站需要血，通知去捐血才能去。」至今他已經義務捐血22次。

「熊貓血」俞金祥（右）22年獻血8700毫升，相當於兩個成年人血量。（取材自潮新...
「熊貓血」俞金祥（右）22年獻血8700毫升，相當於兩個成年人血量。（取材自潮新聞）

而讓他更加堅定維持捐血的，是自己的女兒曾罹患重大疾病。俞金祥回憶，當時確定診斷時，猶如青天霹靂，由於家裡並不富裕，即使拿出原本用來買房的錢，仍不夠女兒治病。所幸，俞金祥的公司、女兒學校和社會各界紛紛伸出援手，捐款幫助俞度過難關。「這件事讓我更加堅定了要將獻血堅持下去的信心。因為得到過幫助，所以更想幫助別人。」

「老天給我這個血型，就是讓我去幫助別人的。」俞金祥說，近22年來，只要血站發出召喚，他都百分百響應。他還曾在去年亞運期間，加入「稀有血型應急獻血隊」，「如果有用血需求，血站隨時會通知。」

為了保證自己的血液合格，能幫助更多的人，俞金祥的生活非常自律，「50多歲了，沒有三高，血液沒有出現過不合格。只要身體允許，我想獻到60歲。」

三高

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