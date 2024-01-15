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畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

中國新聞組／北京15日電
「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）
「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

曾被稱為「北大校花」的女星彭高唱，近日在社群平台上表示已與藝人丈夫任思齊回長沙老家經營一間臭豆腐店。消息傳出後，有許多人感慨，曾因一路被保送北大、畢業後拿到世界500強企業入職資格而被譽為「天之驕女」的彭高唱，在演藝圈打滾幾年後竟去賣臭豆腐，讓人唏噓；也有人認為，至少彭高唱曾勇敢追尋演藝夢，誰說回到家鄉過安穩生活不是一種幸福？

來源：YouTube

綜合中國媒體報導，彭高唱求學時就因天資聰穎成名，17歲登上維也納金色大廳當主持，18歲保送北大被稱為「校花」，畢業後拿到世界500強企業的入職資格，當時她被譽為「天之驕女」、「別人家的孩子」。

彭高唱在社交平台發布視頻，說自己回老家賣臭豆腐了。（取材自知乎）
彭高唱在社交平台發布視頻，說自己回老家賣臭豆腐了。（取材自知乎）

但比起在大企業上班，彭高唱更想進入演藝圈。於是她在25歲那年裸辭，投入演藝事業，陸續演出過一些戲劇與電影作品，但都沒能大紅大紫，有媒體形容，她自此開始「滑坡」。彭高唱曾在一次受訪時談到「潛規則」，暗示自己無法在演藝圈闖出名堂的原因時說：「我遇到過很多機會，如果我接受，一年能接三、四部女一（女主角），賺幾百萬沒有問題，但我真的幹不了這事。」

重回商場做生意，彭高唱似乎再次展現他的天賦。根據天眼查App資料，彭高唱曾於2023年8月註冊成立長沙市開福區齊唱餐飲店，該餐飲店為個體工商戶，到了2023年11月，齊唱餐飲店「升級」為湖南齊唱餐飲管理有限公司，註冊資本300萬人民幣（約42萬美元），法定代表人、執行董事、經理為彭高唱，經營範圍含餐飲服務、食品互聯網銷售、食品銷售、外賣遞送服務、品牌管理、網路銷售等，由彭高唱全資持股。

對於彭高唱的經歷，有些網友嘆息，曾經的北大才女，畢業10年後竟然去賣臭豆腐。也有評論指出，彭高唱並沒有像某些人說的「滑坡」了，「她曾在年少時站在山巔，看過了世界的壯闊，後來又勇敢地追尋夢想，即使最後結果不盡人意，但她感受過了。人生的多彩不就在於經歷和體驗嗎？」

評論說，彭高唱選擇返鄉賣臭豆腐，也是她經歷了起起落落做出的成熟選擇，或許看起來沒那麼光鮮亮麗，「但誰能說回歸家鄉、過一個普通安定的生活不是另一種人生幸福呢？」

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