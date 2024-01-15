「背景太假哥」當官了 獲有新身分的他說這個目標沒變過

劉元傑2022年7月31日發布的視頻，被網友調侃「背景太假」。(視頻截圖)

近日，被網友稱為「背景太假哥」的「疆域阿力木」（實名劉元傑）發布視頻表示，自己有了新身分：州政協委員。巴音郭楞蒙古自治州工作人員證實，劉元傑已當選州政協委員。

影音來源：YouTube

據三聯生活周刊報導，2022年夏天，劉元傑還在新疆 直播賣蜂蜜，因與自然美景格格不入的粗糙形象，常在直播間中被網友調侃「背景太假」。隨後，劉元傑又拍攝了一系列短視頻「真的不是假背景」，廣受網友喜愛。去年初，他甚至成了尉犁縣政協委員。

紅星新聞報導，從一名主播到縣政協委員，再到州政協委員，劉元傑表示，「其實我在做的事情一直沒有變過。我最初的目標就是想做農業，現在是州政協委員了，我的目標也沒有改變。唯一變的，是我的責任心更強了。」

他指出，他以前想做一個縣的電商 ，把這個縣帶起來，跟小夥伴們、本縣的村幹部一起，把農產品賣出去。作為州政協委員，就要想得更遠一點、更大一點。

在後續的工作中，除了助農直播，劉元傑還想著重在新疆的文旅發展。「這一年內，我跑遍了新疆，對新疆更加了解，知道哪些地方特別好玩，特別有意思。我身臨其境地嘗試過了，想把這些地方也分享給粉絲。」

劉元傑表示，自己走紅之後，他組建團隊和縣裡合作，搭建了一個以鄉村振興為主題的電商直播基地，從當地招人，每個月有公益培訓。基地以鄉村振興為主題，得到政府的支持，增加了就業 機會，帶動了近1億多的銷售。我們縣有一個村寨叫羅布人村寨，它是一個在沙漠中的小村子。在大家的共同努力下，與這個村子相關的話題播放量猛增，旅遊人數明顯變多了。」

劉元傑的團隊約有30人，他希望讓團隊產生「裂變」，大家分頭行動，在新疆不同的地方賣各種各樣的農產品。