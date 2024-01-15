四川宜賓黑白文化牆設計 被吐槽像靈堂 當局：審美不同

四川宜賓敘州區一文化牆被市民吐槽「像靈堂」。(取材自封面新聞)

近日，有四川省宜賓市民爆料稱，敘州區柏溪街道一道文化牆主題浮雕採用白色字體加黑色祥雲圖案搭配，整個風格「有點像靈堂」，希望有關部門能予以處理。敘州區委會宣傳部對此回應稱，有這種反映，係因「審美不一樣」。

來源：YouTube

封面新聞報導，近日，宜賓市民何先生發了一組圖片稱，他偶然經過敘州區柏溪街道一道文化牆時，發現牆面的圖案和色彩有些不妥，感覺「遠看像靈堂，近看才知道是文化牆。」何先生認為，有可能是設計上的問題，也有可能是時間長了色彩變化、脫落造成的，希望有關部門能予以處理。

據報導，柏溪街道花園西街與梧桐街之間的連接道路，路邊是某大型企業一道長約100多米的圍牆，採用浮雕和噴繪形式打造成一道文化牆，展示了多幅敘州區（原宜賓縣）的人文風景和原柏溪鎮的老街景圖片，呈現歲月滄桑的效果。

整個文化牆分為三個主題，分別以白色字體和黑色祥雲及花朵圖案製作成主題浮雕：「記憶柏溪」、「秀美柏溪」、「詩畫柏溪」，黑白對比強烈，加上黑色祥雲及花朵圖案環繞。

報導指出，被問到是否需要重新整？一位市民說：「當然應該整過啊！看上去陰森森的，有時候晚上走這裡過還有點害怕呢！」

對此，敘州區會宣傳部回應，該文化牆是十多年前打造的，重現了原柏溪鎮比較典型的老街景點和敘州區的風景，留下老柏溪的記憶。因時間久遠、風吹日曬等原因，原本就是懷舊風格的牆面顏色有些變化，但更有歲月滄桑感。由於文化牆繫某大型企業的圍牆，加上經費等種種原因，目前相關部門沒有對文化牆予以處理的打算。

對於市民的吐槽，宣傳部認為這是由於各人美感程度和美感角度不一樣產生的差異。

四川省美術家協會會員、四川省油畫學會會員、畫家李小華認為，該文化牆之所以引發市民吐槽，主要是「記憶柏溪」等三組主題浮雕用白色字體配以黑色祥雲和花朵圖案等，設計者本身可能是想形成強烈對比以達到突出主題的效果。「但構圖採用白字和黑色祥雲圖案，單純黑白對比很容易引起聯想，加上審美水平和角度的差異，引發市民吐槽也就在所難免了。」