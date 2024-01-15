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「打得像菜鳥」…中國國足亞洲盃「開門紅」沒了 0比0踢平塔吉克

中國新聞組／北京15日電
卡達亞洲杯足球賽小組賽A組第一輪13日舉行，中國男足迎戰塔吉克隊，中國隊3號朱辰杰躍起頭球攻門。(中新社)
卡達亞洲杯足球賽小組賽A組第一輪13日舉行，中國男足迎戰塔吉克隊，中國隊3號朱辰杰躍起頭球攻門。(中新社)

正在卡達舉行的2024亞洲盃足球賽，哨響了，但中國國腳「開門紅」卻沒了。中國足球隊首役以0比0踢平塔吉克，整場比賽「慢熱」打得像菜鳥，還經歷主裁判取消朱辰杰在第80分鐘進球爭議，還被韓媒和塔吉克教練嘲諷，引發中國球迷譁然，批評裁判不公。不過據稱，當時中國球員蔣光太確實干擾了對方防守隊員，內部也認為此役的確「踢得爛」，國足不會對比賽爭議判罰上訴。

來源：YouTube

綜合報導，國足在上半場就顯得被動，官媒新華社形容這是國足「堪稱一段時間以來表現最差的45分鐘，表現得比對手更像新手」；半場過後，國足射門4比12處於絕對劣勢，國足總教練揚科維奇連續換人，直到做完四次調整後才慢慢進入狀態。

「慢熱開局」是國足的「老毛病」，偏偏此役又加碼一個被主裁判取消進球的爭議。第82分鐘，中國隊發出角球，朱辰杰頭球破門，主裁判卻表示進球有爭議，最終認定蔣光太越位在先，進球無效。國足本應是制勝的一個進球化為烏有。

由於中國男足與塔吉克隊在五次交手紀錄中獲四勝，中國球迷對國足贏得開門紅滿懷期待卻事與願違，紛紛從批評國足球技轉而大罵「裁判不公」，要國足提出申訴。

據中新體壇報導，國足還因此被南韓媒體STNSPORTS以「在亞洲杯中首次出場的塔吉克隊（第106名），用20次射門嘲諷中國男足」諷刺一番。文中說，國足舉步維艱且失去競爭力，沒能戰勝世界排名低於自己的對手，是遭到了「羞辱」。

塔吉克教練施格在賽後也說，中國隊是一支充滿大賽經驗的球隊，擁有技術和身形兼備的球員，「然而不見得中國隊今仗表現比我們優勝」，踢平也是不錯的結局。

揚科維奇則說，裁判不是逃避的藉口：「足球世界裡哭鼻子抱怨、鬧情緒解決不了問題，我們還是要向前看，爭取在下一場比賽中拿到3分。」上半場球隊表現確實不夠好，「首場比賽總是很不容易，球員們有很大的壓力。」

朱辰杰進球被吹，他覺得遺憾，但不會把勝負歸結到一個進球上。

據北京青年報報導，儘管圍繞當值裁判員有關朱辰杰進球無效的判罰爭議聲沸反盈天。不過，中國隊或者中國足協並不會就此次判罰向亞足聯提出申訴。原因除了申訴無法改變賽果外，還有球隊內部也認為本隊當場比賽表現不佳。

新華社也發表評論為國足「緩頰」稱，國足在卡達亞洲盃首場比賽的上半場，反映出技戰術能力的落伍，但在下半場有爭議的判罰後，全隊展現出逆境下的積極態度，值得肯定。國足差歸差，爭議歸爭議，接下來兩場小組賽，國足仍有逆風翻盤的機會。

卡達亞洲杯足球賽小組賽A組第一輪13日舉行，中國男足迎戰塔吉克隊，中國隊9號張玉...
卡達亞洲杯足球賽小組賽A組第一輪13日舉行，中國男足迎戰塔吉克隊，中國隊9號張玉寧（右）在比賽中護球進攻。(中新社)

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