A股不振 中國券商「反向討薪」開第一槍 市場譁然

東興證券宣布要開始「反向討薪」，這也是中國證券業第一家宣布反向討薪的券商。(取材自投資時報)

A股跌跌不休，券商業績普遍不佳，中國東興證券 宣布要開始「反向討薪」，將針對績效不佳的員工，來追索扣回薪資，這是中國證券業第一家宣布「反向討薪」的券商，券商大動作「反向討薪」引起市場譁然。

「反向討薪」是金融企業高層和有重要影響力的員工，在自身績效不佳卻坐領高薪，或發生重大違法行為造成重大風險損失時，企業不僅可停止支付未支付的部分或全部薪酬，並可對已發放的績效薪酬予以追回。

中國證券報報導，東興證券發布公告稱，該公司已審議通過「關於審議公司績效薪酬追索扣回情況的議案」，公告提到，該公司第五屆董事會第33次會議，共表決通過四項議案。其中，第三項議案為審議通過「公司薪酬審計報告」，共有15名董事同意，無董事反對及棄權。這也是券業首家透過公告發布類似的議案。但涉及多少員工及薪資仍待確認。

事實上，在金融機構方面，「反向討薪」的情況並不罕見。除了東興證券此次公告外，近年，包括銀行、信託等在內的多家金融機構揭露了關於追索扣回績效薪資的具體情況。

此前，據招商銀行上個月公布的逆向討薪情況公告稱，該行2022年向2876名員工追回了5824萬元人民幣(約816萬美元)的績效薪酬，平均每名員工退還約2萬元。

另，渤海銀行2022年年報指出，該行追索扣回370人績效薪酬1760萬元；九江銀行2022年報稱，該行績效追索扣回總金額為163萬元，但未揭露涉及的具體人數。

公開資料顯示，東興證券之前也曾曝出與員工之間的薪資糾紛。該員工於2016年10月入職東興證券，擔任營運管理部職員。2021年6月，東興證券以2020年其績效評估不合格為由，調降薪資6000元，在降薪後該員工月薪資從1.31萬元降至7130元。2022年1月，該員工被東興證券單方面強制解除勞動契約。