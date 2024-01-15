重慶新修朝天門 太高遮江景 民轟：只能看牆

市民、遊客踮腳看城墻外的風景。(取材自封面新聞)

近日，重新開放的重慶朝天門廣場仿古城牆修得太高、太厚引來許多重慶市民的「吐槽」。重慶市渝中區住房和城鄉建委10日回覆稱，正針對市民、遊客反映較多的廣場城牆過高遮擋觀江視線的情況，組織討論方案優化。

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封面新聞報導，消息一出，不少網民似乎仍不「買帳」，質疑當初的設計方案不嚴謹、不專業，導致最有重慶特色的地標建築，陷入「建好又要拆，反覆花錢」的怪圈。

朝天門，是重慶的地標建築，重慶17座古城門中最雄偉的一座，位於渝中半島的嘉陵江與長江交匯處。朝天門左側為嘉陵江，右側為長江。在這裡，遊客們可一覽長嘉交匯、兩江四岸、山水之城的獨特風景。

重建的「仿古朝天門」。(視頻截圖)

報導說，經過改造開放的朝天門廣場部分區域，吸引不少市民、遊客前來觀光 打卡。不過，隨之而來還有大家的「吐槽」，「太高了，站在邊上都看不到江景」、「身高還沒有城牆高，去了只能看牆」、「城牆又高又厚，完全看不出去」。

還有本地網絡達人現身廣場，「據尺說法」，對城牆的高度和厚度進行實際測量。一自媒體測量的數據顯示，朝天門新城牆高約158厘米，厚約85厘米，遠超普通護欄的標準。