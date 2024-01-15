我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

亞利桑納州熱氣球墜毀 4死1重傷

重慶新修朝天門 太高遮江景 民轟：只能看牆

中國新聞組／北京15日電
市民、遊客踮腳看城墻外的風景。(取材自封面新聞)
市民、遊客踮腳看城墻外的風景。(取材自封面新聞)

近日，重新開放的重慶朝天門廣場仿古城牆修得太高、太厚引來許多重慶市民的「吐槽」。重慶市渝中區住房和城鄉建委10日回覆稱，正針對市民、遊客反映較多的廣場城牆過高遮擋觀江視線的情況，組織討論方案優化。

來源：YouTube

封面新聞報導，消息一出，不少網民似乎仍不「買帳」，質疑當初的設計方案不嚴謹、不專業，導致最有重慶特色的地標建築，陷入「建好又要拆，反覆花錢」的怪圈。

朝天門，是重慶的地標建築，重慶17座古城門中最雄偉的一座，位於渝中半島的嘉陵江與長江交匯處。朝天門左側為嘉陵江，右側為長江。在這裡，遊客們可一覽長嘉交匯、兩江四岸、山水之城的獨特風景。

重建的「仿古朝天門」。(視頻截圖)
重建的「仿古朝天門」。(視頻截圖)

報導說，經過改造開放的朝天門廣場部分區域，吸引不少市民、遊客前來觀光打卡。不過，隨之而來還有大家的「吐槽」，「太高了，站在邊上都看不到江景」、「身高還沒有城牆高，去了只能看牆」、「城牆又高又厚，完全看不出去」。

還有本地網絡達人現身廣場，「據尺說法」，對城牆的高度和厚度進行實際測量。一自媒體測量的數據顯示，朝天門新城牆高約158厘米，厚約85厘米，遠超普通護欄的標準。

目前，渝中區住建委給出的整改意見是，將圍牆高度從目前的1米6，或降至1米2、1米3左右，讓市民和遊客不再「踮著腳」觀景。

1998年版朝天門。(取材自封面新聞資料照片)
1998年版朝天門。(取材自封面新聞資料照片)

觀光

上一則

四川宜賓黑白文化牆設計 被吐槽像靈堂 當局：審美不同

下一則

「打得像菜鳥」…中國國足亞洲盃「開門紅」沒了 0比0踢平塔吉克

延伸閱讀

小伙騎行北極圈吃到酸辣粉 四川老闆娘：開店22年首遇老鄉

小伙騎行北極圈吃到酸辣粉 四川老闆娘：開店22年首遇老鄉
重慶發現億噸級石油資源 日產油108.15立方米

重慶發現億噸級石油資源 日產油108.15立方米
陸交換生赴台 大選前突喊卡 海基會證實

陸交換生赴台 大選前突喊卡 海基會證實
重慶女遭鄰居敲門入室殺害 父慟：死前一天是她生日

重慶女遭鄰居敲門入室殺害 父慟：死前一天是她生日

熱門新聞

王先生上傳「流浪博士」的相關視頻。（取材自澎湃新聞網）

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

2024-01-07 18:38
孫先生年輕時的舊照。(取材自微博)

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

2024-01-08 07:30
胡佳佳接掌美邦服飾後公司開始出現大額虧損，最終辭去董事長一職。(取材自每日經濟新聞／「家族企業雜誌」圖)

當家7年虧32億…85後企二代辭董事長 創辦人老爸重掌舵

2024-01-07 01:22
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

2024-01-07 08:55
曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

2024-01-07 01:29
中國官方11日宣布五項措施，簡化外籍人士到中國的簽證條件，來不及在境外辦妥簽證的，可憑邀請函件申辦口岸簽證入境。圖為大批旅客進入廣州白雲機場出發大廳。（中新社）

入境中國再放寬：急需者可憑邀請函辦落地簽 9機場過境免簽

2024-01-10 23:08

超人氣

更多 >
2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目

2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目
曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清
施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責

施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責
紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷
泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗

泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗