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哈爾濱寵粉上新 「凍梨蛋糕」爆款 出爐就秒殺

中國新聞組╱綜合報導
網友分享2023年1月在哈爾濱中央大街拍的鴿子，那時普遍都很「苗條」。（取材自微博）
網友分享2023年1月在哈爾濱中央大街拍的鴿子，那時普遍都很「苗條」。（取材自微博）

「冰雪哈爾濱」成為中國今冬旅遊新頂流，與哈爾濱元素有關的商品受到追捧。繼一款外形與索菲亞教堂一樣的蛋糕成了網紅之後，當地又出爆款「凍梨子蛋糕」，讓不少網友急著說，「爾濱」寵粉上新太快，「我們索菲亞教堂蛋糕還沒搶到呢。」而大批遊客湧入餵食，已讓中央大街上原本苗條的鴿子「雙下巴炸出」，圓球狀的身形讓一票人笑瘋：「哥們吃太好了」。

哈爾濱日報報導，一款外形與索菲亞教堂一樣的蛋糕成了網紅爆款，店主郭金鵬表示，自己的店鋪就位於索菲亞教堂廣場對面，這也激發了團隊的靈感，用蛋糕呈現教會的美。為了讓外形上更逼真，她找到相關團隊，按照真實教堂的比例在電腦上進行3D建模製作。

索菲亞教堂蛋糕零售價為58元一個，去年12月一上市就成了網紅爆款。今年1月初，郭金鵬試探性地開通了線上預訂通道僅一天，湧入的訂單量就排到了2月中旬。

另外，凍梨形蛋糕與網紅索菲亞蛋糕一樣，也是一款巧克力慕斯，一共分為三層，其外層是巧克力，裡面有一層慕斯，最裡面是真的梨子。為了做出逼真的凍梨外形，蛋糕由蛋糕師們手工製作塑形。相對於索菲亞教堂蛋糕，它顯得更為清淡一些，同時將梨子的味道融入在蛋糕裡，其中水果的成分占了蛋糕的6成左右。目前凍梨蛋糕每天產能只有幾十個，每個售價36元，一旦出爐，大約十幾分鐘就會售罄，供不應求。

有趣的是，日前一名網友分享哈爾濱中央大街上出現一隻「鴿豬」，這隻鴿子因為被太多旅客餵食而胖了好幾圈。除此之外，留言區有網友分享，不只這隻，路上的鴿子幾乎都胖了一圈，對此，有網友貼出去年11、12月的旅遊照，表示當時一切都還很正常，誇張對比瞬間引發網友熱議。

有網友幽默回應，「沒放大前還以為是兩隻」、「過完年別說飛了，走路都費勁了」、「秋天還很苗條」、「幾年前它們還是一群有下顎線的帥鴿」、「鴿：誰說老子胖，老子我幸福著呢」、「哥們吃太好了」、「瞧這雙下巴」。

不過也有網友解釋，「過冬鳥類都是這樣，休息時故意炸開全身羽毛，讓空氣填充進去起到保暖隔冷作用，不是吃胖，牠飛的時候會恢復到正常體型」、「這是冬天凍的，炸毛了取暖，天暖時候就不炸毛了」。

爾濱又整活「凍梨蛋糕」橫空出世：裡面有凍梨夾心。（取材自微博）
爾濱又整活「凍梨蛋糕」橫空出世：裡面有凍梨夾心。（取材自微博）
外型和東北凍梨十分相似的凍梨蛋糕登上了熱搜。(取材自哈爾濱日報)
外型和東北凍梨十分相似的凍梨蛋糕登上了熱搜。(取材自哈爾濱日報)
被遊客餵成「鴿豬」的哈爾濱中央大街鴿子。（取材自微博）
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