1天睡3小時、3年掙102萬 上海外賣小哥還買2套房

圖為3年掙了102萬元的外賣小哥陳思。(取材自澎湃新聞)

上海外賣小哥陳思「3年掙102萬元（人民幣、約14.2萬美元)」視頻近日在網路上被瘋傳，「外賣小哥從負債逆襲成上海『單王』」話題衝上微博 熱搜。陳思說，他兼多份外賣工作，一天只睡三小時，3年下來已還清80萬元欠債，還買了兩套房子，儘管雙手遍布傷痕和凍瘡，仍繼續勤跑單打算結婚創業，「我想要靠自己過上理想的生活。」勵志故事讓不少網友破防。

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據澎湃新聞報導，小學未畢業，20多歲創業失敗，負債來到上海，摸爬滾打三年，26歲的陳思逆襲成為上海的「跑單王」之一的故事，讓不少網友點讚，也有人認為他是在透支自己的身體。

陳思是江西撫州人，之前在老家開飯店，為此向銀行貸款 80萬元，開了五個月後虧損嚴重放棄，背負著貸款。2019年陳思到上海一間飯店當廚師，發覺送外賣賺更多；2020年加入眾包騎手隊伍，主業廚師，副業外賣，忙到一天就睡3個小時。後來陳思辭掉廚師工作，專職送外賣。

「這三年多，我賺了102萬元。」陳思說，最多的時候，他一個月在某外賣平台的收入達4萬多元。

相關業內人士表示，陳思確實多次成為平台眾包騎手中的月度「單王」，3年賺了102萬元也得到確認。

如今，陳思已還清開飯店所貸的80萬元，還在老家買了兩套房子，現在在還第二套房子剩下的貸款10萬元。陳思表示，他覺得外賣行業是能賺錢的，主要靠勤快肯幹，還要熟能生巧。去年8月天氣熱，他不怕熱就一直接單，剛做時一天幹18個小時，後來平台一天只允許工作12小時，他就馬上到另一家平台註冊騎手，現在做六休一，休完一天就繼續幹。

路上也摔過，都數不清楚傷口了，他的雙手黝黑浮腫，手上有傷痕和凍瘡。「但生活需要繼續往前衝。」他說，自己六歲時被送到寺廟裡待七年，學了一些強身健體的功夫也吃過苦，培養了他的意志力。

至於未來的規畫，把剩下的10萬元房貸欠款還清後，他打算再次創業，還是做餐飲，「在哪跌倒就在哪爬起來，如果失敗了，大不了就重新回來跑外賣，人生就這麽一次，幹就完了。」還有他想在兩、三年內結婚，也要賺錢籌彩禮。