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廣東推「30條」壯大民營經濟 5年建15國家級中小企特色產業群

中國新聞組／北京14日電
廣東省12日發布30條措施，壯大民營經濟。圖為東莞市工人在工作。（新華社資料照片）
廣東省12日發布30條措施，壯大民營經濟。圖為東莞市工人在工作。（新華社資料照片）

為進一步激發民營企業活力和創造力，促進民營經濟發展壯大，廣東省委、廣東省政府12日發布「關於促進民營經濟發展壯大 進一步推動民營經濟高質量發展的實施意見」（下稱「廣東民營經濟30條」）。作為新年首個重磅政策，廣東從8個方面提出30條舉措，聚焦民營企業關切的參與政府投資項目、企業間帳款拖欠、企業內部腐敗治理、民企海外維權等堵點和痛點，提出針對性舉措。

香港文匯報報導，其中，廣東將建立防範和化解拖欠帳款長效機制，建立重點線索督查制度，對化解拖欠帳款工作納入全省營商環境評價，對拖欠帳款情節嚴重的主體開展失信懲戒。為助力民營經濟壯大，廣東將力爭5年建設15個國家級和100個省級中小企業特色產業集群。

據報導，「廣東民營經濟30條」提出，嚴格執行全國統一的市場准入負面清單，全面落實「非禁即入」等放寬民營企業市場准入的政策措施。不得將政務服務事項轉為中介服務事項，沒有法律法規依據不得在政務服務前要求企業自行檢測、檢驗、認證、鑒定、公證或提供證明等。發揮粵港澳大灣區市場一體化優勢，推動民營企業在粵港澳投資貿易自由化、便利化。

報導指出，「廣東還將加大力度支持民企「走出去」。根據新舉措，廣東將支持有條件的民營企業在境外設立研發機構，健全民營企業「走出去」支持服務體系，促進企業穩健開展境外投資併購。指導民營企業運用「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）規則，打造海外分銷中心、展示中心和海外倉。加強對民營企業防範應對貿易保護主義等外部挑戰的指導，提高民營企業應對外部風險挑戰的能力。

投資 檢測 灣區

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