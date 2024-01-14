上海人才購房政策再鬆綁 青浦、奉賢2區開放非滬籍單身買屋

上海青浦、奉賢區發布人才購房，規定區域內，符合要求的非滬籍單身人士，社保交滿三年即可購房。（中新社）

上海限購政策持續鬆綁，青浦和奉賢等郊區成為急先鋒，該兩區先後發布人才購房政策，在規定區域內，符合要求的非滬籍單身人才，社保交滿三年即可購房。兩區的新政均放鬆了婚後方可買一套房的限制，並將社保繳納年限從五年降低至三年。

華爾街 見聞報導，在本次青浦和奉賢兩區的調整中，將購房資格從居民家庭調整為個人，意味著未結婚的單身人士只要符合條件也可以獲得在滬購房資格，這是對多年來限購政策的重大突破。

金融界報導，易居研究院研究總監嚴躍進解讀，購屋者社保繳納年限從五年改為三年、取消單身購屋約束相關規定，有助於進一步降低購屋成本及入市門檻，對於啟動合理房屋消費需求有正面的影響。

為了促進房地產 銷售，上海去年12月以來連續推出了多項配套政策。上海中原地產市場分析師盧文曦分析，青浦、奉賢兩大新城本身就是交易重點關注區域，在年初釋放利多政策，也顯示出地方政府對產業、對房市等多方面呵護。五大新城是上海發展重點，因此在政策上會趨於一致，後續松江和嘉定兩大新城可能會有類似措施。

第一財經日報報導，58安居客研究院院長張波認為，放鬆周邊區域的限購，是2024年一線城市的政策重點調控方向，目前青浦和奉賢限購的放鬆雖然偏保守，但已經明確給出了限購放鬆的信號，預計下一步周邊區域跟進限購放鬆的節奏會有所加快。

上海解除外地單身限購始自金山區。2023年10月，金山區發布了人才安居新政，亦規定符合要求的非滬籍單身才人可在特定區域內購房。當時，業內認為，金山區的定向鬆綁之於整個上海而言，釋放了非核心區持續寬鬆的信號，並開始對五個新城的限購放鬆有所期待。

第三方研究機構克而瑞認為，金山區之後，五個新城限購限貸等政策能否鬆綁，成為上海政策和市場層面關注的焦點，整體而言，五個新城是上海落實分區的差異化調控的優選項。