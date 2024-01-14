我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國第一家「珍奶店」在矽谷 走過20多年 征服全國味蕾

朱立倫該辭國民黨黨主席？台媒體人：沒道理 戰犯是「他」

上海人才購房政策再鬆綁 青浦、奉賢2區開放非滬籍單身買屋

記者林宸誼／綜合報導
上海青浦、奉賢區發布人才購房，規定區域內，符合要求的非滬籍單身人士，社保交滿三年即可購房。（中新社）
上海青浦、奉賢區發布人才購房，規定區域內，符合要求的非滬籍單身人士，社保交滿三年即可購房。（中新社）

上海限購政策持續鬆綁，青浦和奉賢等郊區成為急先鋒，該兩區先後發布人才購房政策，在規定區域內，符合要求的非滬籍單身人才，社保交滿三年即可購房。兩區的新政均放鬆了婚後方可買一套房的限制，並將社保繳納年限從五年降低至三年。

華爾街見聞報導，在本次青浦和奉賢兩區的調整中，將購房資格從居民家庭調整為個人，意味著未結婚的單身人士只要符合條件也可以獲得在滬購房資格，這是對多年來限購政策的重大突破。

金融界報導，易居研究院研究總監嚴躍進解讀，購屋者社保繳納年限從五年改為三年、取消單身購屋約束相關規定，有助於進一步降低購屋成本及入市門檻，對於啟動合理房屋消費需求有正面的影響。

為了促進房地產銷售，上海去年12月以來連續推出了多項配套政策。上海中原地產市場分析師盧文曦分析，青浦、奉賢兩大新城本身就是交易重點關注區域，在年初釋放利多政策，也顯示出地方政府對產業、對房市等多方面呵護。五大新城是上海發展重點，因此在政策上會趨於一致，後續松江和嘉定兩大新城可能會有類似措施。

第一財經日報報導，58安居客研究院院長張波認為，放鬆周邊區域的限購，是2024年一線城市的政策重點調控方向，目前青浦和奉賢限購的放鬆雖然偏保守，但已經明確給出了限購放鬆的信號，預計下一步周邊區域跟進限購放鬆的節奏會有所加快。

上海解除外地單身限購始自金山區。2023年10月，金山區發布了人才安居新政，亦規定符合要求的非滬籍單身才人可在特定區域內購房。當時，業內認為，金山區的定向鬆綁之於整個上海而言，釋放了非核心區持續寬鬆的信號，並開始對五個新城的限購放鬆有所期待。

第三方研究機構克而瑞認為，金山區之後，五個新城限購限貸等政策能否鬆綁，成為上海政策和市場層面關注的焦點，整體而言，五個新城是上海落實分區的差異化調控的優選項。

華爾街 房地產

上一則

明信片、港式粵菜…從紙本到螢幕 「繁花」幕後濃濃滬港情

下一則

去年3400萬人次訪港 內地占8成 東南亞客復甦最快

延伸閱讀

馬伊琍「繁花」演活刀子嘴豆腐心：王家衛愛看我和胡歌吵架

馬伊琍「繁花」演活刀子嘴豆腐心：王家衛愛看我和胡歌吵架
「繁花」引爆對上海文化的關注

「繁花」引爆對上海文化的關注
3萬元皮草賤賣500…湖南抓慣竊 竟是上海千萬富翁

3萬元皮草賤賣500…湖南抓慣竊 竟是上海千萬富翁
「繁花」王家衛鏡頭寫的是香港不是上海？原著作者這麼解讀

「繁花」王家衛鏡頭寫的是香港不是上海？原著作者這麼解讀

熱門新聞

曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

2024-01-07 01:29
近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
王先生上傳「流浪博士」的相關視頻。（取材自澎湃新聞網）

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

2024-01-07 18:38
胡佳佳接掌美邦服飾後公司開始出現大額虧損，最終辭去董事長一職。(取材自每日經濟新聞／「家族企業雜誌」圖)

當家7年虧32億…85後企二代辭董事長 創辦人老爸重掌舵

2024-01-07 01:22
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

2024-01-07 08:55
孫先生年輕時的舊照。(取材自微博)

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

2024-01-08 07:30

超人氣

更多 >
不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席
賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利
國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨

國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨
賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨

賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨
微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣

微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣