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鶴崗攬客拚了 文旅局長親赴哈爾濱烤串

中國新聞組／北京14日電
鶴崗文旅局長叢培甲為遊客們烤串。（取材自九派新聞）
鶴崗文旅局長叢培甲為遊客們烤串。（取材自九派新聞）

中國各地文旅局掀起觀光推廣熱潮，繼哈爾濱冰雪遊出圈後，黑龍江鶴崗市出動丹頂鶴到大街上「攬客」，文旅局長還親自到街上擺攤烤串。河南、山西和河北等地的文旅局，有人瘋狂的上傳觀光宣傳視頻，一天發了快30則，也有人是徹夜更新、將視頻帳號改了更吸引人的名字。而這波風潮的先驅淄博與目前的頂流哈爾濱，更推出合作視頻，被讚是「夢幻聯動」。

綜合九派新聞、上游新聞報導，自從山東淄博燒烤爆紅後，各地掀起觀光宣傳熱潮，最近最火紅的是黑龍江哈爾濱的冰雪遊，在各大網路社群平台上刷頻。同在黑龍江的鶴崗也不干示弱，不但把當地唯一一隻丹頂鶴請到熱鬧的哈爾濱中央大街上供遊客觀賞，鶴崗市文體廣電和旅遊局局長叢培甲也到哈爾濱中央大街上擺攤，每天為遊客免費烤串1萬多串。

鶴崗唯一一隻丹頂鶴出現在哈爾濱中央大街，網友笑稱「把家底全掏出來了」。（視頻截圖...
鶴崗唯一一隻丹頂鶴出現在哈爾濱中央大街，網友笑稱「把家底全掏出來了」。（視頻截圖）

不只黑龍江的各地文旅局努力蹭熱度，其他省市的文旅單位也「殺瘋了」，為了推廣當地文旅，各個文旅單位的社群帳號各出奇招，也有不少網友標記自己家鄉的文旅單位效法。

以河南為例，河南省文旅廳官方帳號每天「瘋狂輸出」視頻，每天發24到35則不等視頻，被網友調侃為「題海戰術」，也確實有效，經過大約17個小時，該帳號的視頻已有1.1萬則，粉絲數已漲粉18萬、飆升至77.6萬。該帳號小編們不但分三班制輪班，還開放網友投稿創作。

來源：新京報

山西省文化和旅遊廳官方帳號，也跟上河南的腳步，平均一小時更新五則視頻，不分日夜，彷彿在與河南文旅比賽「熬夜」，還有網友自發當「監工」，提醒小編「5點多了，起來發視頻了」、「河南文旅粉絲數超過你了」。

還有文旅單位聽網友建議更改官方視頻帳號名稱，方便網路搜尋。吉林省文旅廳官方小紅書「連夜改名」，從原來的「悠遊吉林」改成「悠遊吉林（吉林省文旅）」。

而瀋陽文旅官方帳號則是深夜還更新，還認證在網友評論區留言的正是他們的局長本人，稱局長正在「6G衝浪」。

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