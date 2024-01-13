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杭州1村178戶村民眾籌1.2億蓋別墅 家家有露台、院子

中國新聞組／杭州13日電
別墅設計圖。（取材自都市快報）
別墅設計圖。（取材自都市快報）

浙江省杭州市博陸村有26戶村民剛剛分到了新房，全是豪華三層大別墅，家戶都有露台、落地窗，還有大院子。這是當地首個農村危舊房集中改造項目，全村178戶村民眾籌了1.2億元（人民幣，下同，約1680萬美元），每戶花費85萬元，統一建新房。

都市快報報導，分到新房的朱先生滿心歡喜，他說自家老房子是1994年建的，時間久了各種問題都出現了，磚瓦老化，墻壁脫落，內部格局也很壅擠。以前為了省材料，房屋都是一戶緊挨一戶，朱先生也曾想重建房屋，無奈和鄰居共用一堵墻，蓋新房的念頭一拖再拖。2022年聽說村裡啟動危舊房集中改造項目，可以大家集資建新房，他第一時間報了名。

朱先生說，集中建新房幫他省了很多事情，以前農村自建房，不但費用高，還要管工人吃喝，東家很費精力。這次他們26戶人家輪班，每天兩戶去工地建工，半個月輪一次，輕鬆了不少。

別墅實景。（取材自都市快報）
別墅實景。（取材自都市快報）

博陸村工作人員說，整個小區房屋都已結頂，就等剩下的房主完成驗收後分房，他們計畫在春節前完成全部分房工作。乘下的7個區塊還有152戶村民，分房日期由村民自行商定，村委作為公證人，輔助分房工作。

和普通農村自建房不同的是，小區公建配套基本由政府出資建設，建設內容除了基本的水電、道路硬化之外，小區內還將修建家宴中心、公園、綠化、健身器械等，未來這個小區的配套設施將非常完善。

來源：Daily Jiujiang

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