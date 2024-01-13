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「00後」大學生寫網文 年賺百萬人民幣？業界：收入不止這些

中國新聞組／北京13日電
引發熱議的作家是00後起點作家「季越人」，他的「玄鑒仙族」描繪出了一幅千姿百態的修仙家族眾生相。（取材自紅星新聞）
引發熱議的作家是00後起點作家「季越人」，他的「玄鑒仙族」描繪出了一幅千姿百態的修仙家族眾生相。（取材自紅星新聞）

日前一名「00後」大四生透過寫網文年收入百萬（人民幣，下同，約14萬美元）的消息引發熱議，並衝上微博熱搜。寫網文也再度被推為自由度高、收入可觀的「夢幻職業」。業內人士表示，網文作家的收入除稿費，還包括版權費、平台的「全勤補貼」等等，加起來的收入「不止百萬」。

紅星新聞報導，日前在網上引發熱議的作家是00後起點作家「季越人」，他的「玄鑒仙族」描繪出一幅千姿百態的修仙家族眾生相，曾被網友譽為修仙版「百年孤獨」。該小說曾得到著名作家馬伯庸的讚譽，稱這部作品「有一種親切的家史感，殊為難得」。近日，「季越人」還入選2023年網路文學榜樣作家「十二天王」。

季越人的百萬稿費是怎麽計算的？業內人士透露，如果某網文作家日更5000字，在均訂（所有VIP章節的平均訂閱人數）5200的情況下，月收入通常在1.5萬元至2.5萬元之間；如果再多更新1000字，即日更6000字，3萬均訂的情況下年收入就可以達到120萬元，5萬均訂可達200萬元。均訂愈高，收入也就愈高。

報導指出，「季越人」的均訂，預測在3.7萬左右，即他這部小說的稿酬在120萬元至200萬元之間。

一部小說就有百萬收入，這在網路作家領域其實並不罕見。就在最新公布的2023年度網絡文學榜樣作家「十二天王」榜單上，不少作者的均訂量都被該業內人士預估在4萬以上：網文作者「錯哪兒了」，預估均訂量在10萬左右；「最白的烏鴉」的均訂量預估在8.2萬左右；「西湖遇雨」預估均訂量7萬左右；「彌天大廈」預估均訂量5萬左右……在這個榜單中，近八成作家為95後。

另一業內人士還表示，網文作家的收入不止稿費。他透露，網文作者的收入結構複雜，包含基本的稿費、各種補貼獎勵、讀者打賞、渠道分發的收益以及版權收益。除了基本的「百萬稿酬」之外，如果算上版權費、平台的「全勤補貼」等等，會有更高的收入。

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