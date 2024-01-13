小伙騎行北極圈吃到酸辣粉 四川老闆娘：開店22年首遇老鄉

「熊貓餐廳」外景。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

想吃北京烤鴨、重慶酸辣粉還是紅燒牛肉麵，到北極圈裡也行。來自四川省的蘇女士在芬蘭開了一家「熊貓餐廳」，不僅位於北極圈裡，比聖誕老人的故鄉羅瓦涅米還要再往北約 68公里。除了當地的鹿肉餐，還提供川菜、北京菜等中餐以及住宿、加油站 等複合式經營，近日因為接待開業22年以來第一位四川老鄉顧客，意外成為中國網路上的網紅餐廳。

1月12日，四川省樂山市博主「阿九闖地球」發布視頻稱自己在北極圈騎行時，走進了一家中餐廳，竟然遇到了四川老鄉。在北極圈裡找到中餐館 已經很稀奇，能遇到老鄉更是可遇不可求。再次出發之前，店主還熱情地為他煎了蛋，準備了可以在路上吃的一些乾糧等，讓阿九非常感動。網友們也紛紛讚嘆「在北極地區都能遇到四川老鄉，真是太神奇了！」

封面新聞報導，這家餐館的老板蘇女士表示，她在2002年到芬蘭後因機緣巧合在這裡經營餐廳，以前叫中國聖誕中心，幾年前改名「熊貓餐廳」。餐館的確是在北極圈之內，是芬蘭最北的中餐館之一，主要經營中餐和當地美食，客源是南來北往的過客。「這個地方的確比較偏僻，芬蘭本身人煙就很稀少，往北部這邊走的人也更少。」她說。

「熊貓餐廳」的特色美食除了當地的鹿肉餐，還有北京烤鴨、京醬肉絲等外國人喜歡的中餐，川菜也是他們的一大特色，提供麻婆豆腐、海椒炒肉、四川口水雞、紅燒牛肉麵、四川臊子麵、重慶酸辣粉和火鍋。餐館裡掛的水墨畫也有用熊貓做題材的，門口擺上了中國字，外面還掛著紅燈籠，各種能夠代表中國的東西都有。

蘇女士的驛站是餐廳、住宿和商店的綜合體。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

談及當時看到「阿九闖地球」的過程，這家餐館的老板蘇女士表示，他們一家人在這個地方開店已經22年，十年前基本上一年到頭都看不到一個中國人，最近每年都能遇到中國人，但真正遇到四川家鄉人，像阿九這麽接近的是第一次，所以和阿九見面時彼此都很激動。

阿九大概是去年11月10日晚間抵達她的餐廳，天氣很冷，「他來的時候我們都準備關門了。他說起是家鄉人，我想招待他一下，畢竟從那麽遠的地方來，又是騎車來的。我說不收他的錢，結果他鼓搗（四川方言，硬是、一定的意思）要給。推來讓去，我就收點嘛。」蘇女士笑著說，「本來沒有好大個事，結果網路上一下子就火了，我簡直覺得不好意思了。」

冬季可以看到極光的驛站。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

許多網友關心「北極圈內孤獨的小商店如何活下去」，蘇女士表示，除小餐館外，還有小商店和小旅館，提供方便的住宿和飲食，也提供24小時的自助加油服務。在多種經營模式下，一家人辛勤地支撐起了這個小店。>