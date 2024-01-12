桂中學生趴桌午休校方每學期收260元 家長不滿 教育局令退款

廣西玉林市陸川縣文昌中學學生趴在課桌上午休，校方每學期收260元人民幣午休費引發關注；圖為示意圖，非新聞當事人。（新華社）

廣西玉林市陸川縣文昌中學的一名家長近日在網上曝光稱，學校每學期向學生收取260元（人民幣，下同）的午休費，但「實際上孩子就是趴在桌子上睡。」消息曝光後引發社會關注。據悉，當地教育局 已展開調查，責成該中學整改，並向已收費的237人全部退款。

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網易報導，家長指稱，文昌中學初一年級學生總人數超過1200人，每學期午休費用高達31萬餘元。家長質疑這一巨額費用的合理性，特別是在得知學生只是趴在桌子上午休的情況下，質疑學校是否為學生提供了相應的休息條件。

教育部鼓勵有條件的學校推行躺睡午休。（取材自微博）

該家長還發布了一段疑似與學校老師溝通的電話錄音，錄音中老師回應稱每學期實際收費較低，每天相當於1-2元，並表示不清楚是否有教育局的文件，強調是在執行任務。

不僅如此，學校拒絕學生回家午休的做法也引起了爭議，家長表示希望能夠靈活處理午休事宜。這一爭議凸顯了學校管理方式是否貼近學生實際需求的問題。學生的休息環境和方式應當符合其生理和心理需求，而不僅僅是按照固有的規定執行。

中華網報導，對此，網民表示「要是有床、有被子給學生午睡，收錢我還可以理解，趴桌子午睡也要午休費就離譜」、「我支持午間放孩子回家」。