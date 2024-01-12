始祖鳥龍年衝鋒衣遭瘋搶 炒到1.2萬 網吐槽：以為送外賣穿的

始祖鳥門店內的衝鋒衣。(取材自中新經緯)

近期，始祖鳥新上市的「龍年限定」服裝又火了一把，現在已一衣難求，原價8200元（人民幣，下同）的衝鋒衣，在二手平台上已被炒到1萬2000元左右。不過，有許多網友質疑真的好看嗎？還有人吐槽：「我以為這是送外賣的衣服。」

始祖鳥龍年限定衝鋒衣。(取材自北京商報)

北京商報報導，元旦當天，46歲的邢先生早早地來到位於北京王府中環的始祖鳥門店，排隊購買「龍年限定」。「我6時半就來了，排了三個半小時才搶到一套，太不容易了。」

始祖鳥北京王府中環店。(取材自中新經緯)

「1日10時開店，10時一刻的時候『龍年限定』就被搶購一空，後來也沒有補貨。您可以到二手平台看一看。」始祖鳥王府中環店店員表示，店內銷售的「龍年限定」款包括衝鋒衣和T恤衫，早已無貨。中新經緯9日在某二手平台上看到，原價8200元的始祖鳥「龍年限定」衝鋒衣已被炒到1萬2000元左右。

10日晚間，話題「始祖鳥龍年衝鋒衣炒到12000元」衝上熱搜。有人評論稱，「炒到這麽高，我多少有點不太能理解」。還有人提出質疑，「真的好看嗎？」有人則吐槽：「我以為這是送外賣的衣服。」

據報導，被稱為「中年三寶」之一的始祖鳥，是其母公司亞瑪芬體育在中國市場的吸金利器。近日，亞瑪芬體育正式遞交招股書，計畫在紐交所上市。

公開信息顯示，亞瑪芬體育始於1950年，從1986年開始進軍體育用品行業。據招股書介紹，亞瑪芬體育自2019年被安踏集團牽頭的投資 財團收購並開啟轉型，此後亞瑪芬體育業績加速增長。

前兩天，遼寧的時尚博主張小姐發布了一套自己身著始祖鳥「龍年限定」衝鋒衣，在吉林松花湖滑雪的照片。她表示，自己是始祖鳥的忠實消費者。「我覺得始祖鳥是實用性和時尚並存的，常年滑雪都會穿。」

邢先生表示，自己經常買始祖鳥的原因是其品類多，外出旅遊和工作的需求都可以滿足。近年來，始祖鳥的受眾也不僅是中年群體。「每次去店裡，看到青年、中年和老年消費者都有。」

具體來看，2020年至2022年，亞瑪芬體育收入分別為24.46億美元、30.67億美元、35.49億美元，總收入超90億美元，2021年和2022年營收同比增幅分別為25.39%和15.72%。凈虧損分別為2.37億美元、1.26億美元、2.53億美元，共計超6億美元。

從負債上來看，亞瑪芬目前總負債81.38億美元，流動負債大約14.35億美元，流動資產23.6億美元，現金與等價物只有2.84億美元。現狀與亞瑪芬寫明的上市目的恰好一致——招股書顯示，公司打算使用本次發行中獲得的收益，來償還現有股東貸款 項下的所有未償借款，包括合資公司貸款、共同投資貸款等。

雖然現在沒有錢，但亞瑪芬很能賺錢。2023年前三季度，亞瑪芬體育收入從24億美元增加到31億美元，同比增長29.9%，毛利率 從49.4%增至52.2%，凈虧損從1.044億美元增加至1.139億美元，同比增虧9.1%；調整後EBITDA從2.618億美元增加至4.221億美元，同比增長61.3%。

值得注意的是，大中華區已然是亞瑪芬體育營收增長最快的市場。從2020年到2023年三季度，亞瑪芬體育在大中華區的收入從2.02億增至5.9億美元，年複合增長率達60.9%，收入占比也從8.3%提高到19.4%。

大中華區也是始祖鳥當之無愧的第一大市場。去年前三季度，始祖鳥大中華區實現營收4.53億美元，為大中華區總營收貢獻了近八成，也占始祖鳥全球總營收超四成。