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為新片1年內「整容式」暴瘦100斤 賈玲：真的好餓好累

中國新聞組／綜合報導
賈玲減重100斤，可說是整個人脫胎換骨。(取材自潮新聞)
賈玲減重100斤，可說是整個人脫胎換骨。(取材自潮新聞)

賈玲自導自演的電影「你好，李煥英」2021年橫掃50億票房，成為了當年春節檔「黑馬」。轉眼到了2024年，新春將近，賈玲又將帶著自己的新作「熱辣滾燙」回歸銀幕，她為了這個電影角色，一年之內減掉了100斤(50公斤)，可以稱之為「整容式減肥」，網友們紛紛看傻眼。

來源：YouTube

賈玲一年多前為了新片要飾演一個拳擊手，所以要在一年內甩肉100斤，這段時間她都神隱起來，專心瘦身拍片，直到日前網上開始流傳出她成功瘦身後的照片，可以說是整個人脫胎換骨。

近日她為宣傳電影，首度在微博發文談論這段心路歷程，打趣地寫道：「這一年真的好餓好累，像過了一輩子。如果路演的時候見到我，有機會能不能上台抱抱我，雖然我現在抱起來可能會有點『硬』，但我真的好想你們！大年初一見！」

賈玲還透露，在電影殺青的那天晚上，一個人坐在床邊，吃了5包巧克力威化餅乾，總共30塊。她更吐露雖然大家都知道她瘦身拍電影，但強調這部電影跟減肥無關，甚至跟拳擊關係都不大，主要是在講述善良的人如何找到自我，學會愛自己的電影。

有人在評論區呼天搶地求減肥教程：「這到底是瘦了多少斤，都認不出來了」、「姐太牛了，快出個教程吧」。

短短一年，減掉100斤，這真的靠譜嗎？潮新聞報導，浙江省中山醫院內分泌科主任徐英英表示，演員在短時間內增肥減肥是因為角色需要，普通人減肥一定要在保證安全的前提下進行，做到循序漸進，不能盲目追求速度。

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