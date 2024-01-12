A股又現天價分手…長春高新二股東離婚 分前妻40億元股票

長春高新二股東金磊離婚，分割給前妻3000多萬股份後，不再是公司持股5%以上股東。(取材自金賽藥業官網)

A股再現「天價離婚」，這次涉及「東北藥茅」。11日盤後，長春高新公告稱，公司於近日收到股東金磊的通知，獲悉金磊與王思勉已透過協議方式辦理了解除婚姻關係手續，金磊擬將其持有的公司3001.41萬股股份，約占公司總股份的7.42%，分割至王思勉名下。據最新收盤價計算，金磊擬分割的股份對應的市值高達40.04億元（人民幣，下同，約5.61億美元）。

每日經濟新聞報導，值得一提的是，金磊是長春高新的「靈魂人物」，為長春高新旗下重要子公司金賽藥業創始人，現為長春高新的第二大股東。2023年10月，他以100億人民幣的財富位列「2023年·胡潤百富榜」第585位。

本次權益變動後，金磊持有公司463.15萬股股份，約占公司總股本1.14%，不再是公司持股5%以上股東；王思勉持有公司3001.41萬股股份，約占公司總股本7.42%，成為公司持股5%以上股東。

此外，長春高新公告稱，本次權益變動不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化，不涉及公司控制權變更。對公司的經營管理不構成影響。

網易財經報導，長春高新以生長激素而名動資本市場，這項業務來自它的子公司金賽藥業，這是中國最早研發使用生長激素的企業。金賽藥業是長春高新的核心子公司，貢獻了絕大部分的營收以及利潤，是長春高新的「現金奶牛」。據2022年年報，金賽藥業實現收入102.17億元，占上市公司當期營收126.27億元的80%以上。

而金磊，則是金賽藥業的靈魂人物。目前他擔任金賽藥業的總經理、首席科學家，他曾感慨：「我把自己最好的青春年華獻給了生長激素理論研究。」自1985年北京大學生物系本科畢業，金磊即在中科院生物物理研究所攻讀碩士，1989年赴美，在加州大學舊金山 分校讀博，五年後獲得博士學位。他曾獲得過生物學界的「克萊文獎」，當時是獲此獎項的第一位華人。

20世紀90年代，金磊回國探親時注意到，中國有許多矮小兒童由於缺乏治療的藥物，上學、生活受歧視 ，會因身高矮小而自卑。彼時生長激素的進口藥價格高昂，很多患者家庭難以負擔，而且醫生也很少，能治療矮小疾病的醫生還不到20人。 金磊看到了巨大的市場機遇，他從美國回來創立了金賽藥業，進行生長激素的開發。

回國一年後，金磊就遇上了「伯樂」--長春高新。1996年，金磊和長春高新共同創立金賽藥業，他以技術入股，持股30%。此後，長春高新在金賽藥業的持股比例進一步上升，到2019年以定向增發的方式進一步收購股權，最終持股99.5%，金磊持股0.5%；金磊則首次出現在了長春高新的前十大股東之列。