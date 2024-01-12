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用工大省 春節搶人提前 雲南工人已到義烏

記者林宸誼／綜合報導
用工大省春節「搶人」提前，雲南的工人已經到了義烏。（取材自浙江日報旗下客戶端「潮新聞」）
用工大省春節「搶人」提前，雲南的工人已經到了義烏。（取材自浙江日報旗下客戶端「潮新聞」）

和往年相比，2024年的春節晚一些，但中國今年「搶人」卻比以往都要早，改變了往年節後赴外招工的模式，今年部分地區的招工和接工行動，提前到了春節前甚至元旦前。

4輛來自雲南省怒江州的「就業大巴」，6日抵達「世界工廠」義烏。車上載有177名怒江籍員工，將直接作為新員工進入華統集團、大千食品、頂美飾品等5家企業開啟當地的工作與生活。

第一財經日報報導，義烏市就業和人才管理服務中心副主任駱旭偉指出，雲南怒江的傈僳族過的是他們當地的闊時節，相當於漢族的春節，是在元旦之前。所以現在他們屬於已經過完自己的春節了。

駱旭偉表示，自從3年前他們與怒江州對接上後，這樣的時間差和當地外出務工脫貧的需求，與義烏春節期間不停工的企業用工需求契合，促成了此次把企業送去怒江當地大範圍招工對接，並在面對面溝通後接回各自工廠的新員工，涉及的員工規模比往年都要更大。

實際上，在疫情期間，為避免出現用工荒，中國多個用工大省加碼啟動了春節後赴外接工的專列，以包機、免費大巴、提供交通補助等形式吸引外地員工及時返崗。

位於義烏的大千食品人事經理馮林蔭表示，今年公司通過1月6日抵達的專列接回了130名怒江員工，其中有107名新員工，再加上留在工廠未返鄉的40多名老員工，「過年期間的生產就靠他們了」。

華統股份招聘中心主任吳曉鵬表示，公司疫情前就招過雲南怒江蘭坪縣的員工，但往年也都是春節後去接，今年是年前就去了。透過「就業大巴」，他們這次接回了33名怒江的員工，還有數十人在途中。

吳曉鵬指出，生豬養殖工廠是全年無休的，屠宰工廠也只在春節休息兩天，再加上近年來持續擴大的業務規模，他們對於人員的需求逐步加大。此次從怒江引入的員工平均年齡在25到35歲之間，除了包吃住，還提供不低於人民幣5000元（約700美元）的薪資，這比怒江當地的待遇高出一倍，並採用8小時制的工作模式。

除了義烏，為保障2024年春節前後企業用工，浙江金華早在2023年11月底就組織「用工保障服務隊」前往在金華勞動力超過10萬人的貴州黔南州開展勞務對接。

江蘇太倉人社部門相關負責人也指出，2023年12月中旬至2024年1月底，專門成立了突擊小分隊，組織10條勞務協作專線，赴重慶、貴州、河南等7省、18個縣市，帶著70家企業、超過2,200個職位與當地開展供需對接。

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