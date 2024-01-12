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中國晚婚潮從城市蔓延鄉村 還出現閨蜜「離婚搭子」

中國新聞組／北京12日電
年輕人不婚及晚婚潮正從城市蔓延到鄉村，結婚不再是必要選項，圖為一對新人在四川省內江市東興區民政局婚姻登記處拍照留念。（新華社）
年輕人不婚及晚婚潮正從城市蔓延到鄉村，結婚不再是必要選項，圖為一對新人在四川省內江市東興區民政局婚姻登記處拍照留念。（新華社）

中國年輕人的不婚潮及晚婚潮，已從城市蔓延到鄉村。據統計，2022年，中國城市25到29歲年齡段未婚率達到56.9%，而在鎮一級人口中，25到29歲年齡段未婚率達44.6%，鄉村35歲及以上各年齡段中的未婚率均高於城市和鎮。分析指出，城市年輕人未婚高主因經濟壓力大及自我意識抬頭，鄉村青年則大都因人口外流等因素成了大齡男女。

據第一財經報導，近年來，晚婚已經成為普遍現象。梳理「中國人口和就業統計年鑑2023」數據發現，2022年，中國城市25到29歲年齡段未婚率為56.9%，30至34歲年齡段未婚率達到20%。其中，城市30歲人群的未婚率達到30.7%。鎮一級人口中，25到29歲年齡段未婚率為44.6%。鎮是指經批准設立的建制鎮的鎮區，鎮一級人口中，縣城是最主要的部分。

梳理並發現，鄉村25到29歲年齡段未婚率為47.4%，20到34歲年齡段未婚率為19.3%。鄉村50歲以上的各個年齡段中未婚率均則超過了2%。

報導指出，由此看出，城市人口在25到29歲年齡段、30到34歲年齡段的未婚率均高於鎮和鄉村。鄉村人口在25到29歲年齡段的未婚率高於鎮，但遠低於城市。但在35歲及以上的各年齡段中，鄉村的未婚率均高於城市和鎮。這與鄉村地區適婚年齡段人口性別比失衡有關。

廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，相當一部分城市青年受教育年限長，就業時間推遲，結婚年齡也較晚，加上年輕人的獨立性比較高，城市生活成本高，都很大程度上影響了結婚率和結婚年齡。自由亞洲電台引述分析指出，經濟疲軟導致愈來愈多中國年輕人選擇不結婚、不生孩、不買房、不談戀愛的「四不」生活。 

來源：YouTube

人口專家、廣東社會學學會會長董玉整此前分析認為，農村中不少女性外出務工後就沒有回來家鄉，而是成為了城市中的常住人口，其中有一部分在外地結婚生子。這也是鄉村未婚率高的原因之一。

對於這項調查結果分析，微博相關話題評論區充滿著「不婚」氛圍，並質疑這份調查結果中的未婚年輕人「不可能只有這麼少」，紛紛留言：「婚姻有風險，登記需謹慎。」「談戀愛太drama，結婚更drama，各自安好一直到世界毀滅是最好的結局。」「離婚率更高」「結婚率還是高了」。

另據香港經濟日報報導，中國近年出現「離婚搭子」，貴州六盤水同為95後的小鄒和小郭兩閨蜜離婚後，帶上各自的孩子一起過起了「離婚搭子」的生活，她們一人有房，另一人有車，可以共同使用，雙方都攤低了生活成本，提高了生活質量。這是離婚後的另類不婚族的生活方式之一，有網民稱，「這種新式家庭組合真不錯，後面慢慢會更多。」

就業 香港 微博

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