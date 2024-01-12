「2024的第一把火」習近平摸過的甘蔗遭縱火 「絕對是政治事件」

中國國家主席習近平去年12月到廣西視察，隨手在田裡摸了一根甘蔗，竟變成景點。（新華社）

中國國家主席習近平 去年底到廣西糖料蔗基地考察時摸過的甘蔗，後來被瘋狂朝聖，當地蔗農甚至還因「想摸習近平摸過的甘蔗」人潮太多而收費。不過據媒體報導，習近平摸過的甘蔗近日毀於一場火災，大批公安還因此趕到現場維穩，阻止民眾拍照。有評論人士猜測這根甘蔗是被人放火燒毀，藉此表達對當局的不滿，「這絕對是政治事件」。

來源：YouTube

習近平去年12月14日到廣西省來賓市國家現代農業產業園黃安優質「雙高」糖料蔗基地考察，習近平除與蔗農、農機手和農技人員親切交流，還實地走訪蔗田，並隨手摸了幾根甘蔗。沒想到頓時成為當地民眾的打卡點，從早到晚都有數百人排隊拍照留念，當地農家向每位拍照的市民收費20元人民幣（約2.8美元），仍擋不住民眾朝聖，甘蔗還被摸到光滑變色。

不過，專欄作家高瑜昨天在X平台發文指出，新年剛過，習近平摸過的甘蔗所在的這片甘蔗田竟然被人投擲了多個帶油的稻草製作的火把放火，大火燒成一片。當局緊急出動消防車滅火，派出大批警察和國保趕赴現場阻止群眾拍照。高瑜並質疑這個事件是按照刑法危害國家安全罪，還是按照危害公共安全罪定性，耐人尋味。