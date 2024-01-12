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中國多地催生 將「體外受精」納入醫保

記者廖士鋒／綜合報導
中國各地官方近期紛紛將醫保報銷擴大到體外受精等輔助生育的項目。圖為助產士為新生兒進行體格檢查。（中新社）
中國各地官方近期紛紛將醫保報銷擴大到體外受精等輔助生育的項目。圖為助產士為新生兒進行體格檢查。（中新社）

中國生育率持續下降，多省人口自然增長率已經轉為負值，官方則正在動用更多政策手段促進生育，目前已經有更多的城市將體外受精等輔助生育技術，納入醫保系統，可以讓不孕症相關的育齡夫婦報銷。

中國人口出生率正在下探，2022年出生人口956萬人，比2021年減少106萬人。人口出生率為6.77‰，比2021年下降0.75個千分點。出生人口中，二孩占比為38.9%，三孩及以上占比為15%。據路透近日報導，人口統計學家推算，由於性別不平等和育兒費用居高，2023年中國的新生兒數量將低於2022年的956萬。

而根據官媒Global Times的報導，中國多個城市近期加強了生育服務醫療費用報銷力度，備受期待的體外受精（IVF）也納入了一些城市的基本醫療保險系統。

2024年2月1日起，甘肅省將取卵等12項輔助生殖醫療服務納入基本醫療保險支付範圍。

所謂輔助生殖技術，是治療不孕症的重要方法，指利用醫療輔助手段，幫助不孕夫婦懷孕，其中包括人工授精（IUI）、配子移植、體外受精—胚胎移植（IVF-ET），而人工授精和體外受精（IVF）是最廣泛使用的技術。

此前在2023年初，北京和廣西也推出了類似的福利政策；河南省、陝西省等更多省份則正在將輔助生殖技術納入醫保報銷範圍。

央視2021年曾報導，中國育齡夫婦的不孕率已從2007年的12%上升到2020年的18%；每年約有30萬名試管嬰兒誕生。

醫療保險 醫保 河南

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