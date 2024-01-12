中國多地催生 將「體外受精」納入醫保
中國生育率持續下降，多省人口自然增長率已經轉為負值，官方則正在動用更多政策手段促進生育，目前已經有更多的城市將體外受精等輔助生育技術，納入醫保系統，可以讓不孕症相關的育齡夫婦報銷。
中國人口出生率正在下探，2022年出生人口956萬人，比2021年減少106萬人。人口出生率為6.77‰，比2021年下降0.75個千分點。出生人口中，二孩占比為38.9%，三孩及以上占比為15%。據路透近日報導，人口統計學家推算，由於性別不平等和育兒費用居高，2023年中國的新生兒數量將低於2022年的956萬。
而根據官媒Global Times的報導，中國多個城市近期加強了生育服務醫療費用報銷力度，備受期待的體外受精（IVF）也納入了一些城市的基本醫療保險系統。
2024年2月1日起，甘肅省將取卵等12項輔助生殖醫療服務納入基本醫療保險支付範圍。
所謂輔助生殖技術，是治療不孕症的重要方法，指利用醫療輔助手段，幫助不孕夫婦懷孕，其中包括人工授精（IUI）、配子移植、體外受精—胚胎移植（IVF-ET），而人工授精和體外受精（IVF）是最廣泛使用的技術。
此前在2023年初，北京和廣西也推出了類似的福利政策；河南省、陝西省等更多省份則正在將輔助生殖技術納入醫保報銷範圍。
央視2021年曾報導，中國育齡夫婦的不孕率已從2007年的12%上升到2020年的18%；每年約有30萬名試管嬰兒誕生。
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