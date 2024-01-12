中國青年「脆皮」 調查：逾六成亞健康

中國年輕人愈來愈「脆皮」了？63.0%的受訪青年認為自己處於「亞健康」狀態。（中新社）

「脆皮青年」、「脆皮大學生」近期成為中國一些年輕人的新標籤。中國青年報指出，打個哈欠脫臼了、摔一跤骨折了、換件衣服扭到腰了……不少網友分享自己的「脆皮」經歷，在自嘲之餘，也顯示中國年輕人的健康似乎已經亮起紅燈。

中國青年報社會調查中心聯合問卷網日前對1333名青年進行的一項調查顯示，63.0%的受訪青年感覺自己處於「亞健康」狀態，且上班族的比率高於在校大學生。

報導稱，「95後」張愛檸在中國三線城市工作，但她感覺自己並不像大家印象中的「小鎮青年」那樣安樂閒逸，而是有很大壓力。每天下班後，張愛檸都感覺沒什麼力氣，晚上難入睡，白天又很睏。

最近體檢查出來她的身體多處有結節，尿酸高。現在一到換季，她的身體就會出現一些小問題。「起疹子、牙齦腫痛……今天是這兒，明天是那兒，突然就不舒服了」。張愛檸感慨，小病也挺折磨人，讓她心情總是不太好。

進入職場才一年多的周仁光則自嘲是「脆皮打工人」，今年體檢結果顯示，他也有結節。周仁光感覺，特別是新冠確診兩次後，免疫力 明顯下降，體質也變差了，「現在壓力一大就會長痘，嗓子痛，偶爾還會咳嗽」。

調查顯示，中國年輕人的各類健康困擾中，記憶力下降（43.4%）排名第一位，其次是情緒差、不穩定（42.2%），免疫力下降（41.9%）排在第三位。

其他問題還有：睡眠品質差（38.7%）、視力下降╱眼部乾澀等（38.0%）、脫髮（34.4%）、皮膚狀態差（27.5%）、口腔問題（牙痛╱牙周炎等）（23.6%）、身材問題（肥胖╱消瘦）等。

對此，中國醫學科學院腫瘤 醫院深圳醫院營養科主任劉金英分析，排在前三位的健康問題很能反映現在年輕人不健康的生活方式。她指出，很多身體問題是相互影響、相互作用的。

劉金英指出，例如經常熬夜，睡眠品質會變差；生理時鐘亂了，記憶力也會減退，還會影響情緒。還有，長期營養不均衡，會導致體內代謝紊亂，使免疫力降低、記憶力減退。此外，長期待在室內，不曬太陽，對情緒也會有影響，而且睡眠品質會變差，這些都是連鎖反應。