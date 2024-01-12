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連5年沒有年三十 「未來5年都不用思考除夕放不放假了」

中國新聞組／北京12日電
龍年除夕還是在大年三十，但明年起連續五年的除夕將會在大年二十九。（新華社）
龍年除夕還是在大年三十，但明年起連續五年的除夕將會在大年二十九。（新華社）

「明年起連續5年沒有年三十」10日登上網路熱搜。龍年除夕為2024年2月9日，這將是近幾年最後一個大年三十，因為從2025年起至2029年，連續五年的除夕都是「大年二十九」。不少網友驚訝：「年三十還能時有時無？」、「沒有年三十總是像少了點東西」，也有人反應：「這下子未來五年都不需要思考除夕放不放假了」。

來源：YouTube

明年起的除夕分別為：2025年1月28日、2026年2月16日、2027年2月5日、2028年1月25日和2029年2月12日。雖然大年三十明年起將「消失」五年，但除夕會一直都在，都將是「大年二十九」。

至於為什麼大年三十會時有時無？澎湃新聞報導，「這都是月亮惹的禍」。由於農曆曆法是根據月相的圓缺變化，來計算一個月的天數，在天文學上被稱為「朔望月周期」。

「朔」所在日為初一，這天人們完全看不到月亮；「望」所在日為十五，就是滿月的時刻。由於月球、地球、太陽三者之間的相對運動並非一成不變，因此「朔望月周期」有長有短。

一個朔望月的平均長度為29.53天，並非整數，而一個月的天數要用整數表示，因此有時是小月29天，有時是大月30天。

為保證農曆每月的初一必須是朔月，所以大小月的安排也不是固定的，需要通過觀測和科學推算加以確定。

事實上，臘月逢小月的情形並不少見，大約三到五年就會出現。2013年、2016年、2022年，以及從2025年到2029年的連續5年，就都沒有大年三十。不過，由於朔望月的平均長度多於29天，所以每年大月出現的次數要稍多於小月。

不少網友貼文：「年味最濃的一天不放假，實屬想不通…大年三十不放假，只會導致年味愈來愈淡」、「好消息：明年起連續5年大年三十不上班 壞消息：是因為連續5年沒有大年三十」、「所以，這麼寶貴的年三十不值得一天假期嗎？除夕不放假，你說那麼多有啥用」、「我的天啊現在真的是慢慢的愈來愈沒有年味了，從禁止燃放煙花爆竹，再到除夕不放假，再到沒有年三十…總感覺小時候那種開心過年的氛圍不見了，現在完全就是應付親戚發發紅包、收收紅包」。

國務院辦公廳去年10月發布2024年的節假日休假安排，春節假期雖然有八天，較往年多一天，但並未列入除夕引起議論。當時海外流傳一張微信截圖顯示，「已知袁世凱因為元宵諧音『袁消』所以取消元宵節，那麼現在取除夕放假是因為…」。有網友提及除夕諧音為「除習」，但隨後該張圖片在微信已遭限制。

微信 國務院 元宵節

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