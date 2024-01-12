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哈爾濱中央大街鴿子被遊客餵成「鴿豬」 網友：沒放大看以為是2隻

中國新聞組／北京12日電
被遊客餵成「鴿豬」的哈爾濱中央大街鴿子。（取材自微博）
被遊客餵成「鴿豬」的哈爾濱中央大街鴿子。（取材自微博）

哈爾濱因冰雪遊及熱情的接待成為今冬的網紅城市「頂流」，大批遊客湧入不僅帶動觀光，還餵飽了在哈爾濱中央大街上遛達的鴿子們。據網友近日分享的對比照顯示，中央大街上的鴿子已被遊客餵成「鴿豬」，話題又衝上了熱搜。而對於哈爾濱的火熱，也曾被瘋狂追捧的山東淄博燒烤似乎有些黯淡，淄博文旅副局長坦承，淄博對比哈爾濱確有差距和短板。

據每日經濟新聞報導，。1月11日，「爾濱中央大街鴿子被遊客餵成鴿豬」（「爾濱」為網路用語，一個是「姓哈，名爾濱」對當地進入寵粉模式的親切稱呼，一個是當地人因遊客太多都哈不起來了所以沒有哈的趣味說法」話題衝上熱搜，這是因為網友在哈爾濱中央大街上拍到胖被過往遊客餵到已成球形的鴿子。

網友分享2023年1月在哈爾濱中央大街拍的鴿子，那時還很「苗條」。（取材自微博）
網友分享2023年1月在哈爾濱中央大街拍的鴿子，那時還很「苗條」。（取材自微博）

不少網友表示，爾濱中央大街的鴿子已成「鴿豬」，肉眼可見的胖了幾圈。對此，不少網友紛紛評論：「沒放大前還以為是兩隻」「今天正好路過，還能飛」「9月去的時候還很正常」「剛開始看我以為是兩隻坐在一起」「還有誰沒來哈爾濱餵鴿鴿快出發吧」「工傷」「不會得三高吧 」「雖然鴿子在冬天也需要儲存脂肪來禦寒，不過有點過於粗壯了。」「貓都要樂出聲了，這移動的肉罐頭變成鴨子了。」

哈爾濱冰雪遊的爆紅，近來常被拿來和此前也很火的淄博燒烤做比較。據紅星新聞引述淄博文旅副局長嚴旭表示，作為淄博文旅人，其實並沒有眼紅當下哈爾濱的旅遊熱潮，相反我們認為哈爾濱能火起來，用自己實際行動讓流量持續，這給更多城市包括淄博，都起到了很強的示範作用。

哈爾濱中央大街鴿子被遊客餵成鴿豬，乍看像兩隻鴿子坐在一起，其實只有一隻。（取材自...
哈爾濱中央大街鴿子被遊客餵成鴿豬，乍看像兩隻鴿子坐在一起，其實只有一隻。（取材自每日經濟新聞）

嚴旭稱，哈爾濱火了的根本原因在於中國進入了「旅遊下沉時代」。過去大家天然認為遊客們會冬季南遷，到溫暖的城市避寒。但現在不一樣了，遊客們反而被不同城市特殊的煙火氣、特有的文化現象所吸引，而不再局限於季節性旅遊遷移。作為北方城市的哈爾濱，能在這個冬天反向吸引南方遊客，就是因為人們看到了這座城市的冰雪魅力。

相較哈爾濱，嚴旭表示，淄博還存在很大的差距，比如說旅遊基礎設施的建設，淄博作為一般的工業城市，定位的遊客大多是商旅客人，所以酒店數量就跟不上，和很多省會城市、旅遊城市比，這是明顯的短板。第二個就是淄博缺乏核心景區，到現在沒有一個5A級景區，這一點今後要重點完善。第三是淄博還沒有完善的城市服務街區，這些都是要提升和改進的地方。

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