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養老難 中1.7億農民退休金每月不足21美元 與科級幹部差百倍

中國新聞組／北京11日電
專家表示，中國現在有1.7億名60歲以上農村老人，退休金介乎100至300元人民幣。（新華社資料照片）
專家表示，中國現在有1.7億名60歲以上農村老人，退休金介乎100至300元人民幣。（新華社資料照片）

中國農村的老齡化程度高於城市，面臨嚴重的養老問題。經濟學者陸挺稱中國現時有1.7億名60歲以上農村老人，退休金介乎100至300元(約13至41美元)，農民與科級幹部的退休金差距達70至100倍，如果政府要發錢，應該先發給這些被虧欠的老人。

香港01報導，野村證券中國區首席經濟學者陸挺在一場演講指出，中國現時有1.7億名60歲以上農村老人，退休金介乎100至300元。

陸挺稱，「政府過去欠的最多的一筆錢，就是給農民的錢，尤其是農民養老的錢。我估算了一下，我國現在大概有1.7億60歲以上的農村老人，他們的平均退休金大概就是每月不到150元(約21美元)，我認為這個群體是最應該被補助的。」

陸挺指出，上述群體的退休金與科級幹部退休金差距懸殊，「有的甚至差70至100倍」。不少學者都倡議中央政府應該給大家發錢，陸挺提問，但若錢的總量是有限的，應該給誰先發呢？

100至300元的數字公開，令不少網民驚訝這個數字怎麼過日子。不少網友肯定陸挺「太敢說了」。有網友稱「共同富裕先從統一退休保障開始」、「都富起來了，吃飽了穿暖了，誰還記得農民」、「農民那些年交了多少公糧，該發養老金」。

本報系聯合報報導，中國官方強調已經全面建成小康社會，但民眾的收入問題，一直是輿論焦點。近期包含有經濟學家李迅雷發表文章表示，中國約有9.64億人口月收入在人民幣2000元(約280美元)，以及前總理李克強曾說「有6億人每個月收入也就1000元」，都曾引起巨大的關注。

據中國官方的統計標準顯示，中國中等收入群體已經超過4億人。典型的三口之家，年收入在人民幣10萬到50萬元之間，可稱為中等收入群體，換算下來，人均月收入是要在人民幣3000元到1萬5000元(約421到2105美元)。

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