擁抱超額 哈爾濱白狐熬出黑眼圈

有網友發布視頻稱，哈爾濱的白狐被累出「黑眼圈」。（視頻截圖）

近日，哈爾濱松花江冰雪嘉年華的白狐火出圈，有網友發現白狐竟然熬出了黑眼圈，眼神中透露一絲疲憊與無奈。對此，景區負責人趙先生表示，網友說的情況應該是白狐睏了，牠們一直被遊客抱著、哄著，摸「迷糊」了。

來源：YouTube

網易報導，這些白狐可是冰雪嘉年華的明星，每天都要接待成百上千的遊客。為了滿足大家與白狐合影的願望，景區特意推出「白狐合影」項目。遊客們不僅可以近距離接觸這些可愛的白狐，還可以與牠們合影留念。一時間，這裡成了網紅打卡點，大家都想一睹白狐的風采。

據報導，這些白狐可不是普通的狐貍，牠們都是經過人工飼養和馴化的。哈爾濱松花江冰雪嘉年華負責人何先生介紹說，這些白狐都是經過精心挑選和養殖的，已經完全適應人工飼養的環境。為確保遊客的安全和白狐的健康，景區採取嚴格的防疫 和管理措施。遊客們可以放心地與白狐親密互動，不用擔心被抓咬。