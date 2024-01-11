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擁抱超額 哈爾濱白狐熬出黑眼圈

中國新聞組／北京11日電
有網友發布視頻稱，哈爾濱的白狐被累出「黑眼圈」。（視頻截圖）
有網友發布視頻稱，哈爾濱的白狐被累出「黑眼圈」。（視頻截圖）

近日，哈爾濱松花江冰雪嘉年華的白狐火出圈，有網友發現白狐竟然熬出了黑眼圈，眼神中透露一絲疲憊與無奈。對此，景區負責人趙先生表示，網友說的情況應該是白狐睏了，牠們一直被遊客抱著、哄著，摸「迷糊」了。

來源：YouTube

網易報導，這些白狐可是冰雪嘉年華的明星，每天都要接待成百上千的遊客。為了滿足大家與白狐合影的願望，景區特意推出「白狐合影」項目。遊客們不僅可以近距離接觸這些可愛的白狐，還可以與牠們合影留念。一時間，這裡成了網紅打卡點，大家都想一睹白狐的風采。

據報導，這些白狐可不是普通的狐貍，牠們都是經過人工飼養和馴化的。哈爾濱松花江冰雪嘉年華負責人何先生介紹說，這些白狐都是經過精心挑選和養殖的，已經完全適應人工飼養的環境。為確保遊客的安全和白狐的健康，景區採取嚴格的防疫和管理措施。遊客們可以放心地與白狐親密互動，不用擔心被抓咬。

不過，這些白狐也是需要休息的。晚上的時候，一隻已經入睡的白狐被遊客抱起，迷迷糊糊地睜開眼睛。這時大家才發現，原來這隻白狐已經熬出了黑眼圈，與牠那潔白的毛髮形成鮮明的對比。看到這一幕，大家都忍不住笑出聲來。

有網友發布視頻稱，哈爾濱的白狐被累出「黑眼圈」還睡眼惺忪。（視頻截圖）
有網友發布視頻稱，哈爾濱的白狐被累出「黑眼圈」還睡眼惺忪。（視頻截圖）

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