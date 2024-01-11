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「繁花」劇終 上海黃河路未退燒 交警臨時設置紅綠燈

中國新聞組／北京11日電
電視劇「繁花」已迎來大結局，但劇中原型場景黃河路熱度不減。（取材自澎湃新聞）
電視劇「繁花」已迎來大結局，但劇中原型場景黃河路熱度不減。（取材自澎湃新聞）

在中國熱播的電視劇「繁花」迎來大結局，不過該劇掀起的上海文旅熱潮仍在蔓延，劇中原型場景黃河路熱度不減，由於前來旅遊和打卡的人潮太多，上海黃浦交警還在黃河路鳳陽路路口處增設了臨時紅綠燈。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，一名網友9日在小紅書發帖稱：「『繁花』後人多到讓黃河路裝上了紅綠燈！」

在黃河路執勤的上海黃浦區交警一大隊副大隊長王靈漢說，「『繁花』播出後，黃河路的人流一天天變多，上周末出現了特別明顯的大客流，上街沿的人站不下，大家站到了路面上，導致人車混行，影響交通安全，所以我們臨時設置了這個紅綠燈，幫助進行路口管理。」

據報導，黃河路如今最吸睛的是苔聖園飯店大招牌。10日中午，不少遊客停留在飯店對面的路口，仰頭舉起手機拍照，回味著電視劇中至真園開業的華麗景象，久久不願離去。

而原本就大排長龍的國際飯店西餅屋，如今更是了不得。王靈漢說，這幾天，每到中午開始，國際飯店門口的人流就要從黃河路一直排到南京路去。

報導稱，從警11年的王靈漢，小時候他就住在鳳陽路附近，每次去人民公園遊玩都要穿過黃河路，「那時候黃河路上的人比電視劇播出後還要多，後來上海可以逛的地方愈來愈多，黃河路才逐漸冷清。」如今，眼見它找回生機，王靈漢也感到欣喜，但「這一塊沿線是老黃浦區域，步行街、人民廣場、外灘都在附近，都是客流量非常高的區域，因此我們必須及時安排新的疏導舉措」。

交通疏導之外，這些天王靈漢遇到的問路求助也明顯上升。他說，民警在日常巡邏中對沿街店鋪已經非常熟悉了，腦中就有地圖，能夠及時給遊客們指引。

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