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不信「便衣警監控四通橋」清華師驗證言論自由 拍照被抓

中國新聞組╱北京12日電
2022年20大前夕，彭立發在北京四通橋掛反習白布條，事發一年後，有網友稱橋周圍有大量便衣警察，自己被警察截查及檢查手機。(路透資料照片)
2022年20大前夕，彭立發在北京四通橋掛反習白布條，事發一年後，有網友稱橋周圍有大量便衣警察，自己被警察截查及檢查手機。(路透資料照片)

2022年10月在北京四通橋掛起反習布條而被捕的黑龍江人彭立發，事件發生至今下落不明，有清華大學學生稱到四通橋拍照仍遭警方留置盤問。清華大學教授不信學生所說，親自到四通橋拍照驗證，結果遭公安強行「登記」，教授因此在社媒表達不滿。有網友認為蔡萬喚勇於實事求是，也有人認為他太單純，「傻傻以為中共有言論自由」。

自由亞洲電台報導，有網友將清華校內交流平台「樹洞」的三張對話截圖上傳到Ｘ平台(前身為推特Twitter)，指清華副教授蔡萬煥在課堂給學生上思政課時，談及「中國言論自由」議題。有學生說自己去四通橋拍照遭公安留置盤問，蔡萬煥不相信，於是親自驗證，結果被警察抓住並強行登記，引起學生熱議。

有學生表示，兩個月前曾到四通橋打卡，發現該橋附近都有「條子」（便衣警察）監控；亦有學生認為蔡萬煥「至少實事求是，比瓶子（習近平）強」；有人調侃蔡萬煥「整出大活兒」（意指炮製了有影響力的事件）；也有學生認為，應該讓馬克思主義學院的老師們都去調研一下人間疾苦。

目前生活在美國的中國人民大學前教授周孝正表示，如今的北京高等學府充斥無知、不了解或不敢觸及中國政治的學者，他們或主動或被動忽視中共的謊言。旅美盲人維權律師陳光誠受訪表示，中共愚民，上當受騙的也包括知識分子；陳光誠形容這次事件是學生為老師上了一課，他說，中國應該由真正的行動者去推動啟蒙。

根據清華大學官網，蔡萬煥出生於1983年，中國人民大學經濟學院政治經濟學博士畢業，目前是清華大學馬克思主義學院副教授。據了解，蔡萬煥講授的「中國特色社會主義」課程，學生評價多持正面。

據報導，新冠疫情期間北京當局清零政策引發民怨，彭立發（網名彭載舟）2022年10月13日，在中共20大前三天，在北京四通橋上懸掛抗議習近平和清零政策的兩條標語，寫著「不要核酸要吃飯；不要封鎖要自由；不要謊言要尊嚴；不要文革要改革；不要領袖要選票；不做奴才做公民」以及「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」。彭立發當即被捕，並被祕密關押至今下落不明。同時，「四通橋標語」旋即傳遍世界，成為之後「白紙運動」的主打標語。

清華大學副教授蔡萬煥。(取材自清華大學馬克思主義學院官網)
清華大學副教授蔡萬煥。(取材自清華大學馬克思主義學院官網)

中共 習近平 疫情

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