陝西村民燒垃圾 險毀2000年漢成帝延陵

漢成帝延陵9日因為村民燒垃圾，意外引燃陵墓上方的草。(取材自大皖新聞)

具有2000多年歷史、位於陝西省咸陽市的「漢成帝延陵」驚傳起火燃燒！中國網上流傳著延陵起火的影片，可看見陵墓上方冒出橘黃色火光，更有黑色濃煙。一名物管中心的工作人員證實，9日傍晚，因村民燒垃圾意外將陵墓上方的草給燒了。至於陵墓內的文物因為在地下，並未損傷。

綜合大皖新聞、新浪網報導，有網友9日晚間發布影片稱，看到咸陽市漢成帝延陵起火，並表示，「晚上風大，蔓延挺快的」，引起大批網友擔心文物安全。

陝西省西咸新區秦漢新城周陵文物管理中心一名工作人員10日證實，9日傍晚有村民燒垃圾時把漢成帝延陵上面的草燒了，「因為當時有風，所以火比較大」。目前，縱火 的村民已經移交派出所。

至於火警是否導致文物毀損？該工作人員表示，「因為文物主要保存於地下，著火沒有太大的影響」。該工作人員還說，陵區有安防系統，接下來會加強監控巡查，對陵區重點區域安排不定期巡查，防止火災發生。

延陵始建於漢成帝建始元年（西元前32年），當今位於陝西省咸陽市渭城區，是西漢第12位皇帝成帝劉驁和孝成皇后許氏的合葬陵。延陵陵區由陵園與陪葬墓兩大部分組成，以陵園為中心，陪葬墓主要分布在陵區南部、東南部。其範圍東西約4.5公里、南北約 4公里，總面積約18平方公里。2019年4月，被國家文物局列入「中國世界文化遺產預備名單」。

此外，西安市文物保護考古研究院9日透露，2021年至今，在陜西省西咸新區空港新城北城村墓地考古發掘圍溝內墓葬285座。這是迄今為止發現的十六國北朝隋唐時期規模最大的一處獨立墓地。