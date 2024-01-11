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「中國最美局長」肖敏又升官 不到45歲…將出任湖北省直管市長

中國新聞組／北京11日電
肖敏。（取材自赤焰新聞）
肖敏。（取材自赤焰新聞）

湖北省委組織部公布幹部任前公示，現任武漢市文化和旅遊局黨委書記、局長的肖敏，擬提名為省直管市長候選人。有「中國最美局長」之稱的肖敏，今年還不滿45歲，升官速度之快，官方還曾評價她「大局意識強，年輕有活力」。

赤焰新聞報導，肖敏為武漢本地人，1979年11月生，曾先後擔任武漢市洪山區委常委、區政府黨組成員，洪山區委常委、統戰部部長；洪山區委常委、組織部部長；洪山區委副書記、政法委書記等職。2022年2月就任湖北省武漢市文化及旅遊局黨委書記、局長。英語德語可無縫切換，為近年來少見的才貌俱佳的廳級官員。

公開資料顯示，肖敏2001年7月參加工作，2022年2月就任湖北省武漢市文化及旅遊局黨委書記、局長。在就任武漢市文旅局長時，官方曾評價她「大局意識強，年輕有活力」。

2023年4月，一段名為「特種兵式」遊武漢的影片在社群媒體上瘋傳，引發網友熱議。肖敏受訪時曾以此話題用英語向遊客介紹武漢的名勝古蹟和豐富的文化資源，最後還用德語誠摯邀請大家來武漢多走走多看看，來武漢遇知音。影片中，肖敏英語、德語無縫切換，並現場翻譯《黃鶴樓》詩句。這段影片一經發布，迅速在社群媒體上引起轟動，獲網友紛紛點讚。

據報導，湖北共有仙桃、潛江、天門三個省直管市，不出意外，肖敏將在這三個地方中的其中一個，開始新的工作和生活。

肖敏。（取材自赤焰新聞）
肖敏。（取材自赤焰新聞）

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