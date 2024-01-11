「中國最美局長」肖敏又升官 不到45歲…將出任湖北省直管市長

肖敏。（取材自赤焰新聞）

湖北省委組織部公布幹部任前公示，現任武漢 市文化和旅遊局黨委書記、局長的肖敏，擬提名為省直管市長候選人。有「中國最美局長」之稱的肖敏，今年還不滿45歲，升官速度之快，官方還曾評價她「大局意識強，年輕有活力」。

赤焰新聞報導，肖敏為武漢本地人，1979年11月生，曾先後擔任武漢市洪山區委常委、區政府黨組成員，洪山區委常委、統戰部部長；洪山區委常委、組織部部長；洪山區委副書記、政法委書記等職。2022年2月就任湖北省武漢市文化及旅遊局黨委書記、局長。英語德語可無縫切換，為近年來少見的才貌俱佳的廳級官員。

公開資料顯示，肖敏2001年7月參加工作，2022年2月就任湖北省武漢市文化及旅遊局黨委書記、局長。在就任武漢市文旅局長時，官方曾評價她「大局意識強，年輕有活力」。

2023年4月，一段名為「特種兵式」遊武漢的影片在社群媒體 上瘋傳，引發網友熱議。肖敏受訪時曾以此話題用英語向遊客介紹武漢的名勝 古蹟和豐富的文化資源，最後還用德語誠摯邀請大家來武漢多走走多看看，來武漢遇知音。影片中，肖敏英語、德語無縫切換，並現場翻譯《黃鶴樓》詩句。這段影片一經發布，迅速在社群媒體上引起轟動，獲網友紛紛點讚。