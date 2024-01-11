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用AI合成照片募款 成都一慈善組織 遭疑「詐捐」

中國新聞組／北京11日電
涉事捐款頁面。（取材自極目新聞）
涉事捐款頁面。（取材自極目新聞）

成都一慈善組織被曝當事人照片疑使用AI合成圖片，有網友質疑，利用AI合成技術可能會有「詐捐」行為產生，引發爭議。對此，成都民政部門回應，已要求立即整改。

封面新聞報導，有部落客發文表示，成都愛益行公益服務中心（以下簡稱「愛益行」）在某平台的「困境老人幫扶計畫」捐款頁面使用了AI合成照片。該部落客指出，根據他的判斷，該捐贈項目的連結中有三張照片都是AI合成，每個老奶奶的照片都不一樣，他質疑公益組織利用AI是否涉嫌騙人。

據報導，成都愛益行相關負責人回應表示，「使用AI技術，出發點是保護受助人隱私」，受助人是80多歲的奶奶，她有隱私保護需求，受助人們希望能夠有尊嚴地獲得救助。愛益行稱，「我們沒有在圖片上標註是合成照片，這是我們的疏忽。但是我們在做專案執行的時候，所有的資料都是真實的，錢的去向，都是透明可查的。」

一部分網友認為，利用AI合成技術可能會有「詐捐」行為產生。也有一部分網友表示支持新的科技融入慈善活動，能幫助保護受資助者的隱私。

目前搜尋「愛益行」關鍵字進店，事圖片和連結已經下架。

成都市民政局獲悉隨即進行調查，並要求愛益行立即整改。成都市民政局指出，項目中不應使用AI合成的老人圖片，同時，成都市民政局要求全市慈善組織在進行公開募款活動中，必須確保文字、圖片等內容真實有效；使用個人照片時，須徵得當事人授權同意，注意保護個人隱私，不應使用虛構圖片。

成都一慈善組織被曝頁面疑似使用AI合成圖片。（取材自極目新聞）
成都一慈善組織被曝頁面疑似使用AI合成圖片。（取材自極目新聞）

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