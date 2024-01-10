河南高中班導 逼學生發毒誓：不學習死全家

學生上課示意圖。（新華社）

網友爆料，河南 省睢縣高中高一某班主任讓學生發毒誓，「在教室裡面只有學習，若違此誓，死全家，先死爹，再死媽」。學校坦承情況屬實，已責成涉事教師向學生及家長真誠道歉，並檢討懲處。網友直言，「十年樹木，百年樹人。中國應試教育走火入魔」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，網上留傳一段錄音，當中一名男子先帶頭說，「在教室裡面只有學習」，隨後其他人覆誦；男子又帶頭說，「若違此誓，死全家，先死爹，再死媽」，不少人同樣覆誦一遍。

爆料影片中，該班級微信 群的聊天截圖顯示，有家長就此問題向班主任發出了質問，這名家長質問班主任：「王老師，請問是您讓孩子們明天簽保證書，不好好學習死爹死娘，誰不鑒（簽）不准上學嗎？怎的，學校是係（你）家開的？而且還是天王老子，還管人生死呢？」可見班主任讓學生發「死全家」的毒誓，雖打著「勸學」名義，令人極度不適，家長也不買帳。

還有人表示，有學生不願覆誦，便被個別叫去老師辦公室用手寫，不寫的就被要求回家反省。

有該校畢業生稱，在網上看到分享的內容和錄音，他肯定網傳錄音中要學生發毒誓的，正是睢縣高中高一某班的班主任王某某。據了解，王某某在被家長們質問後在微信聊天群中承認錯誤。

睢縣教育局 聲明指出，透過調查核實，網路反映情況屬實。目前，校方已責成涉事教師，向學生及家長真誠道歉，向校委會寫出深刻檢討，給予行政警告處分，並且停止其班主任職務。

新京報評論，讓學生以發誓的方式保證「在教室裡面只有學習」已經夠奇葩，竟然還是毒誓。身為高中班主任，涉事教師這種頗顯隨意性的操作，竟包含「罵街式」詛咒全家的內容，實在有違「師者」形象。不單單看不到對學生的尊重，更是一種惡的傳遞。