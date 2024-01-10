我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州情咨文 治安列第一要務 共204項倡議

紐約商業扒手猖狂 華人商家影響嚴重

河南高中班導 逼學生發毒誓：不學習死全家

中國新聞組／北京10日電
學生上課示意圖。（新華社）
學生上課示意圖。（新華社）

網友爆料，河南省睢縣高中高一某班主任讓學生發毒誓，「在教室裡面只有學習，若違此誓，死全家，先死爹，再死媽」。學校坦承情況屬實，已責成涉事教師向學生及家長真誠道歉，並檢討懲處。網友直言，「十年樹木，百年樹人。中國應試教育走火入魔」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，網上留傳一段錄音，當中一名男子先帶頭說，「在教室裡面只有學習」，隨後其他人覆誦；男子又帶頭說，「若違此誓，死全家，先死爹，再死媽」，不少人同樣覆誦一遍。

爆料影片中，該班級微信群的聊天截圖顯示，有家長就此問題向班主任發出了質問，這名家長質問班主任：「王老師，請問是您讓孩子們明天簽保證書，不好好學習死爹死娘，誰不鑒（簽）不准上學嗎？怎的，學校是係（你）家開的？而且還是天王老子，還管人生死呢？」可見班主任讓學生發「死全家」的毒誓，雖打著「勸學」名義，令人極度不適，家長也不買帳。

還有人表示，有學生不願覆誦，便被個別叫去老師辦公室用手寫，不寫的就被要求回家反省。

有該校畢業生稱，在網上看到分享的內容和錄音，他肯定網傳錄音中要學生發毒誓的，正是睢縣高中高一某班的班主任王某某。據了解，王某某在被家長們質問後在微信聊天群中承認錯誤。

睢縣教育局聲明指出，透過調查核實，網路反映情況屬實。目前，校方已責成涉事教師，向學生及家長真誠道歉，向校委會寫出深刻檢討，給予行政警告處分，並且停止其班主任職務。

新京報評論，讓學生以發誓的方式保證「在教室裡面只有學習」已經夠奇葩，竟然還是毒誓。身為高中班主任，涉事教師這種頗顯隨意性的操作，竟包含「罵街式」詛咒全家的內容，實在有違「師者」形象。不單單看不到對學生的尊重，更是一種惡的傳遞。

這次，班主任讓學生發毒誓，家長不接受，學校也及時對此行為進行處分，體現各方對這類「勸學」方式的不認可。至少，這種「發毒誓」式勸學該歇歇了。

河南中學生被迫發毒誓「不學習就死爹媽」，引發家長不滿。（取材自微博）
河南中學生被迫發毒誓「不學習就死爹媽」，引發家長不滿。（取材自微博）

微信 河南 教育局

上一則

太魔幻… 「巨型白狐」驚現上海街頭 7樓高、眼睛能動會發光

延伸閱讀

富士康斥資7千萬美元 在中國設電動車公司

富士康斥資7千萬美元 在中國設電動車公司
人販子綁女孩影片瘋傳？河南警一查…是老婦捆逃學孫

人販子綁女孩影片瘋傳？河南警一查…是老婦捆逃學孫
參與「國家護網」演練 河南環保工日領3000

參與「國家護網」演練 河南環保工日領3000
錄音曝日航獲准降落 國土交通省：塔台下達進跑道許可

錄音曝日航獲准降落 國土交通省：塔台下達進跑道許可

熱門新聞

近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

2024-01-07 01:29
王先生上傳「流浪博士」的相關視頻。（取材自澎湃新聞網）

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

2024-01-07 18:38
三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
麻辣王子創始人張玉東的兒子張子龍（圖），稱父親20年來一直對他說家裡欠錢。（視頻截圖）

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

2024-01-06 08:30
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

2024-01-07 08:55

超人氣

更多 >
醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光
「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告
領完金球最佳男主 他去In-N-Out慶祝被拍到 獎杯放桌上

領完金球最佳男主 他去In-N-Out慶祝被拍到 獎杯放桌上
樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回

樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬