太魔幻… 「巨型白狐」驚現上海街頭 7樓高、眼睛能動會發光

「巨型白狐」成上海又一網紅地標。(取材自上觀新聞)

太魔幻了，最近，一隻有七層樓高、通體銀白、「毛髮」蓬鬆、眼睛能動還會發光的「巨型白狐」空降上海，在各大社交平台頻繁出沒，成為又一網紅地標，吸引了不少市民打卡。但早上憨態可掬、形態逼真的白狐，到了晚上卻顯得有些可怕，不少路人曾被它嚇了一跳。不過，也有網友表示，倒是有衝動想要夜裡去看看。

「上海新聞廣播」微信 公眾號報導，「巨型白狐」從建造之初，就備受關注，據稱，其在建造過程中，也曾經因為重心不穩而摔倒。

「巨型白狐」晚上顯得有些可怕。(取材自上觀新聞)

這隻神祕的「巨型白狐」是「大黃鴨」之父費洛倫泰因·霍夫曼的新作—「LET'S JUMP跳躍吧！北極狐！」。以北極狐在冰原嬉戲時的靈動一躍為靈感，以高達20米的身姿定格在上海蘇河灣萬象天地公共綠地上的跳躍瞬間，將其寓意靈巧、智慧和極致力量的完美體現。

據報導，北極狐作為棲息在北極地區的稀有動物，是靈敏、智慧、極致與守護的象徵，也是充滿生命與力量的北極生靈。

大狐狸的全身毛髮使用約38萬張泰威克環保紙張，透過手工黏貼的方式，展現北極狐蓬鬆毛髮的效果，在有關生命力的探索與環保意識的思考中傳達著「自然和諧共生」的理念。

另據上觀新聞，靜安區正在蘇河灣地區建構藝術生態，打響「藝術蘇河」文化品牌。上海蘇河灣萬象天地是「藝術蘇河」生態鏈中的重要節點。日前，蘇河灣萬象天地打造了「蘇河萬象」城市公共藝術季，日前迎來巨型藝術裝置「LET'S JUMP跳躍吧！北極狐！」。

「巨型白狐」是由國產品牌「極狐汽車」耗費兩年時間四處選址，最終選中蘇河灣，邀請費洛倫泰因·霍夫曼創作團隊共同創作，該團隊在深入了解上海及靜安蘇河灣地區文化歷史底蘊及都市更新概念後，決定選擇上海蘇河灣萬象天地作為作品首發場地。

但不少網友對此表示，「醜」、「沒什麼藝術美感」、「開車開關路嚇死直接撞車？這人設計的真夠拉機」。但也有網友說，「留言區都是愚鈍之人，不懂藝術就不要放批，你們不要就送給我們南通好了，整體搬遷過來」。