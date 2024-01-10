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銀行存10萬要交代來源？多家銀行：並不用 直接存即可

中國新聞組／北京10日電
圖為市民經過位於北京的中國人民銀行，示意圖。 (中新社)
圖為市民經過位於北京的中國人民銀行，示意圖。 (中新社)

近日，江西一女子發文稱，將10萬（人民幣，下同）現金去銀行辦理存款時，被銀行人員詢問現金來源，並說這是銀行規定，當存款金額超過1萬現金就要問清楚來源，「女子到銀行存10萬現金被問錢來源」的話題也登上熱搜。諮詢北京多家銀行，部分銀行稱，若存10萬現金，直接到銀行辦理存款業務即可，毋須說明現金來源。

海報新聞報導，對於存10萬現金是否需要說明現金來源或提供其他相關證明，詢問北京招商銀行、中國農業銀行、中國工商銀行等多家銀行分行有不同的說法。

招商銀行人員表示，若存10萬以上現金，直接到銀行櫃檯辦理存款業務即可；若存20萬以上現金，則會詢問現金來源，但暫時無需提供相關證明。

中國工商銀行工作人員稱，目前在該銀行北京地區存10萬以上現金，暫時沒有詢問現金來源、出具相關證明等要求。「沒有任何要求，帶身份證、銀行卡和錢來就行。」

針對存現金是否需要詢問資金來源或提供其他相關證明等問題，中國農業銀行工作人員說，「不用出具什麼證明，能說清楚（現金來源）就行，有些人可能說不清楚，根本不知道這錢怎麼來的，這種我們就會再詳細去問。」、「沒有（規定）一個具體金額，只是簡單了解一下。」

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