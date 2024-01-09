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中國經濟不振 上海復旦大學：應屆畢業生直接就業率不到2成

中央社／台北10日電
圖為上海復旦大學的校門口。(中央社)
圖為上海復旦大學的校門口。(中央社)

中國經濟不振，大學畢業生就業不易，上海復旦大學公布的報告顯示，去年復旦的應屆大學畢業生直接就業率18.07%，約7成選擇繼續深造。

中國媒體封面新聞9日報導，據上海復旦大學近日公布的「復旦大學2022-2023學年本科教學質量報告」，去年應屆大學畢業生直接就業人數為583人，占比18.07%，2278人選擇升學深造，占比70.61%。

報告另指出，有關復旦畢業生工作能力的評估，雇主對畢業生「深厚的專業知識和技能」、「遵守職業規範和操守」、「持續專業學習的主動性」、「強大的行動力」等方面給予認可。

報告還說，相對而言，儘管雇主對該校畢業生的「領導能力」、「批判性思維」、「廣泛涉獵各個知識領域」等方面能力的滿意度也超過90%，但相較前述滿意度仍偏低。

復旦大學公布上述大學畢業生直接就業率偏低的報告前，香港網路媒體01去年12月27日報導，上海財經大學校長、經濟學者劉元春說，「（中國）青年失業問題不單是一個週期性的問題，而是系統性的問題、趨勢性的問題。」

劉元春說，「我們判斷，今後青年失業難題可能會持續10年，短期內會不斷加劇。倘若處理不當，將會引發經濟領域之外的其他社會問題，甚至成為政治問題的導火索。」

此外，中國國務院參事室特約研究員、國家統計局前總經濟師姚景源12月29日受訪說，「2024年要特別關心青年人就業，要把解決青年人就業問題放在第一位」青年人就業壓力是需優先解決重大課題。

就業 國務院 升學

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