我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防長奧斯丁瞞病住院 內幕以及影響一次看

疑「機械故障」 Dallas飛上海航班緊急迫降LAX

廈門人大常委會前官員強行拍板2.11億元仿古驛站 荒草叢生

中國新聞組／北京10日電
6座仿古驛站如今荒草叢生。（視頻截圖）
6座仿古驛站如今荒草叢生。（視頻截圖）

福建省廈門市人大常委會前主任陳家東強行拍板的2.11億元（人民幣，下同，約2957萬美元）6座仿古驛站，如今荒草叢生。

澎湃新聞報導， 央視近日播出的電視專題片「持續發力縱深推進」第三集「強化正風肅紀」，介紹了陳家東形式主義、官僚主義的相關問題。

陳家東曾任廈門市人大常委會黨組書記、主任，漳州市委書記等職務，2022年2月被立案審查調查。他的突出問題之一，就是在擔任漳州市委書記期間大搞形象工程政績工程，不經研究論證，盲目決策，造成巨額損失。

據報導，漳州有深厚的地方戲曲文化傳統，薌劇、潮劇、布袋木偶劇，深受老百姓喜愛。市府原本規畫要蓋一座戲院，但陳家東一到任，就提出要改建成歌劇院。歌劇院計畫打一開始，當地不少幹部群眾就不贊同。

在陳家東一意孤行之下，歌劇院僅前期設計就耗資2700多萬元，主體工程合約價格則達2億多元，一旦建成後，還需要高昂的營運維護費用。

而另一個陳家東在任期間就已經完工的項目，則造成更大的損失。

據中央紀委國家監委第六監督檢查室副主任王宇光介紹，「2013年下半年陳家東任漳州市委書記後不久，就提出了打造『閩南生態文化走廊』示範段，並提出按照一比一的比例複製漳州古厝，打造建設6個驛站。後不久，就處於荒廢失管狀態，到我們辦案期間去現場取證時，大多數荒草叢生。」

漳州市是國家歷史文化名城，始建於1300多年前的古城街區，至今仍保留下了傳統格局和大量歷史建築。在閩南方言裡，古民居、老建築被稱為古厝。依託本地特徵打造旅遊項目本身不是問題，但問題在於，陳家東的出發點存在嚴重偏差，考慮的不是如何帶來長遠效益，而是希望在一年一度的花卉博覽會之前突擊建設，好讓上級領導看到自己的政績。

專題片指出，6座仿古驛站總花費達2.11億元，每座規模都相當大，最大的一座占地達6萬多平方公尺。到建成後投入營運時，種種問題顯現了出來。這些驛站都是原樣複製當地著名古厝，旅遊者到了漳州，自然選擇去看古建築本身，而不會來看複製品。從選址上，這6座驛站分散在25公里長的國道沿線，也形成不了聚攏效應。

王宇光提到，「特別荒唐的是，這個計畫未經深入的研究論證和可行性研究，但是他（陳家東）專門帶了自己一個風水師，去選址看風水、調整方向，是典型的不問蒼生問鬼神。」

漳州市凌波景區管理集團有限公司常務副總經理楊瑞田稱，「驛站的管理人員、安保人員，然後日常的綠化管理，還有一些維修維護，水電費等費用，每年支出的話就是將近300萬。」

歌劇

上一則

AI冒李家超推介高回報投資 港府：詐騙

下一則

樓稅先免後徵 香港專才轉租為買趨增

延伸閱讀

董軍任中國防長 國防部官網李尚福仍為中共軍委

董軍任中國防長 國防部官網李尚福仍為中共軍委
董軍接任中國防長 火箭軍多名將領落馬

董軍接任中國防長 火箭軍多名將領落馬
年末打虎不手軟 前上海人大常委書記董雲虎涉賄被捕

年末打虎不手軟 前上海人大常委書記董雲虎涉賄被捕
懸缺數月後…中國新任國防部長揭曉 前海軍司令董軍升任

懸缺數月後…中國新任國防部長揭曉 前海軍司令董軍升任

熱門新聞

近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

2024-01-07 01:29
王先生上傳「流浪博士」的相關視頻。（取材自澎湃新聞網）

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

2024-01-07 18:38
三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
麻辣王子創始人張玉東的兒子張子龍（圖），稱父親20年來一直對他說家裡欠錢。（視頻截圖）

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

2024-01-06 08:30
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

2024-01-07 08:55

超人氣

更多 >
醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光
以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」
「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告
樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回

樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬