廈門人大常委會前官員強行拍板2.11億元仿古驛站 荒草叢生

6座仿古驛站如今荒草叢生。（視頻截圖）

福建省廈門市人大常委會前主任陳家東強行拍板的2.11億元（人民幣，下同，約2957萬美元）6座仿古驛站，如今荒草叢生。

澎湃新聞報導， 央視近日播出的電視專題片「持續發力縱深推進」第三集「強化正風肅紀」，介紹了陳家東形式主義、官僚主義的相關問題。

陳家東曾任廈門市人大常委會黨組書記、主任，漳州市委書記等職務，2022年2月被立案審查調查。他的突出問題之一，就是在擔任漳州市委書記期間大搞形象工程政績工程，不經研究論證，盲目決策，造成巨額損失。

據報導，漳州有深厚的地方戲曲文化傳統，薌劇、潮劇、布袋木偶劇，深受老百姓喜愛。市府原本規畫要蓋一座戲院，但陳家東一到任，就提出要改建成歌劇 院。歌劇院計畫打一開始，當地不少幹部群眾就不贊同。

在陳家東一意孤行之下，歌劇院僅前期設計就耗資2700多萬元，主體工程合約價格則達2億多元，一旦建成後，還需要高昂的營運維護費用。

而另一個陳家東在任期間就已經完工的項目，則造成更大的損失。

據中央紀委國家監委第六監督檢查室副主任王宇光介紹，「2013年下半年陳家東任漳州市委書記後不久，就提出了打造『閩南生態文化走廊』示範段，並提出按照一比一的比例複製漳州古厝，打造建設6個驛站。後不久，就處於荒廢失管狀態，到我們辦案期間去現場取證時，大多數荒草叢生。」

漳州市是國家歷史文化名城，始建於1300多年前的古城街區，至今仍保留下了傳統格局和大量歷史建築。在閩南方言裡，古民居、老建築被稱為古厝。依託本地特徵打造旅遊項目本身不是問題，但問題在於，陳家東的出發點存在嚴重偏差，考慮的不是如何帶來長遠效益，而是希望在一年一度的花卉博覽會之前突擊建設，好讓上級領導看到自己的政績。

專題片指出，6座仿古驛站總花費達2.11億元，每座規模都相當大，最大的一座占地達6萬多平方公尺。到建成後投入營運時，種種問題顯現了出來。這些驛站都是原樣複製當地著名古厝，旅遊者到了漳州，自然選擇去看古建築本身，而不會來看複製品。從選址上，這6座驛站分散在25公里長的國道沿線，也形成不了聚攏效應。

王宇光提到，「特別荒唐的是，這個計畫未經深入的研究論證和可行性研究，但是他（陳家東）專門帶了自己一個風水師，去選址看風水、調整方向，是典型的不問蒼生問鬼神。」

漳州市凌波景區管理集團有限公司常務副總經理楊瑞田稱，「驛站的管理人員、安保人員，然後日常的綠化管理，還有一些維修維護，水電費等費用，每年支出的話就是將近300萬。」