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晚餐吃紅房子西菜館、坐24路公交車…跟著「繁花」約會老上海

中新社／上海10日電
隨著電視劇「繁花」在上海熱播，劇中至真園酒家的原型，位於上海市黃河路上的苔聖園酒家，新近成為網紅飯店，吸引了不少市民遊客前來打卡。(中新社)
隨著電視劇「繁花」在上海熱播，劇中至真園酒家的原型，位於上海市黃河路上的苔聖園酒家，新近成為網紅飯店，吸引了不少市民遊客前來打卡。(中新社)

「先去復興公園，接著是聖尼古拉斯教堂、南昌大廈、國泰電影院，然後是卡德公寓、美琪大戲院……」趁著假期假來滬旅遊的王靈靈展示了一條「繁花主題」的城市漫步路線。 

上海作家金宇澄在其作品「繁花」中以滿紙滬語，鋪陳了一幅跨越40年時光的市井畫卷。近日，導演王家衛執導的首部電視劇「繁花」熱播，不少劇迷、書迷年輕人，跟隨「繁花」的腳步，約會老上海。

「晚飯可以早一點去紅房子西菜館，中間這一段行程可以搭24路公交車……」王靈靈打開手機備忘錄，如數家珍：「小說裡，滬生就告訴阿毛可以坐24路回家。」

隨著電視劇「繁花」在上海熱播，劇中至真園酒家的原型，位於上海市黃河路上的苔聖園酒...
隨著電視劇「繁花」在上海熱播，劇中至真園酒家的原型，位於上海市黃河路上的苔聖園酒家，新近成為網紅飯店，吸引了不少市民遊客前來打卡。(中新社)

在王家衛鏡頭下，二十世紀90年代的上海生機勃勃。如今，在繁華的上海仍能尋到不少舊時光的痕跡。在社交平台上，不少網友悉心分享以「繁花」為主題的CityWalk（城市漫步）路線。

「繁花」中，玲子與阿寶在進賢路上合開了一家充滿市井煙火氣的餐廳「夜東京」。這條數百米的小馬路，如今仍是年輕人喜愛的「打卡地」。在進賢路上，服飾店、西餐廳、咖啡館擠擠挨挨，穿過街面馬路進入弄堂，仍是老上海的市井生活風貌。 

「書裡第一頁就寫到進賢路。」在老弄堂裡穿行的王靈靈似乎領略到了彎曲弄堂的「個中滋味」，她轉頭說：「走這些地方，得先看一遍小說才有代入感。」

不僅是年輕人本就愛逛、愛來的進賢路，一些頗具「年代感」的地點也在年輕人中「翻紅」，比如「繁花」中多次出現的美食一條街——「黃河路」。 

「黃河路的鼎盛時期，也是我曾經都經歷過的。」苔聖園酒家店長陳宗佘表示，「繁花」將大家拉入了黃河路曾經繁華的回憶。「1996年，我們就在黃河路了。」黃河路粵味館厨師長丁毓明說：「最繁華的時期，從北京路到南京路，這一段全是飯店。」

隨著電視劇「繁花」在上海熱播，劇中至真園酒家的原型，位於上海市黃河路上的苔聖園酒...
隨著電視劇「繁花」在上海熱播，劇中至真園酒家的原型，位於上海市黃河路上的苔聖園酒家，新近成為網紅飯店，吸引了不少市民遊客前來打卡。(中新社)

在上海80後吳昊記憶中，「黃河路」是一條曾經紅火的街區。「以前的黃河路上有大飯店也有單開間的小餐廳。」吳昊回憶：「不過後來沒那麼紅火了，祗有國際飯店樓下一直有人排隊買蝴蝶酥。」

隨著電視劇「繁花」的熱播，黃河路在年輕人中也「火」了一把。

黃河路街角聚集著一群圍著「苔聖園」店招拍照的年輕人。「這幾天來拍照的人很多。」街邊飯店的老闆說：「這條馬路在70後、80後中很有名，現在電視劇一放，年輕人也都知道了。」 

一部「繁花」，也激起了上海人心中的「漣漪」。 

「從小住在巨鹿路，看周圍起起落落，一晃走過了40年。」「年輕辰光（上海話，指「時候」）坐24路到南京西路，走到華亭路；各辰光（那時候）的華亭路人山人海，比現在CityWalk還有意思。」不少上海網友在社交平台上回憶過往。

年輕人隨「繁花」約會老上海，品的是什麼？也許如導演王家衛所言，「繁花」表面是飲食男女，裡面是山河歲月、時代變遷。

繁花 電影院 咖啡

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