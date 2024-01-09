批美禁腐敗分子入境 中紀委「氣急敗壞」被酸惱羞成怒

美國在去年底發布的「關於中止腐敗助長者作為移民 和非移民入境的總統公告」，不准腐敗人士和親屬入境美國。中紀委網站7日刊文批美國規定凸顯美式反腐的虛偽和霸道。沒想到文章刊出反而引來網民群嘲「惱羞成怒」，「核心利益被動了」、「這不就承認他們在貪汙腐敗嗎」。

法廣網報導，美國總統拜登 在2023年12月11日發布的「關於中止腐敗助長者作為移民和非移民入境的總統公告」和美國國務卿布林肯 發表的「在全球推動對腐敗行為追究責任」的聲明，以及不准腐敗人士和親屬入境美國的做法。

中紀委國家監委網站1月7日刊文痛批美國政府將反腐敗和國家安全及侵犯人權綁定表示憤怒，指出，美國禁止各國腐敗分子及家屬入境是雙標操作，既凸顯了美式反腐敗的虛偽和霸道，又暴露了其作為世界上最大腐敗避風港的本質。

經「李老師不是你老師」的X帳戶以「氣急敗壞」為題報導後，引發網友的群嘲：「路被堵死了，肯定要罵的」、「氣急敗壞，惱羞成怒」、「觸及靈魂了」、「美帝將出現很多無人認領的豪宅和大筆金額銀行帳戶」，有網民讚「這個新法好得很」，也有網民反酸「難道中紀委監察部這篇文章是在高級黑」。