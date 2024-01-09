曾被毛澤東點名「反動文人」 錢穆著作首登習近平書架

習近平書架上有多本錢穆著作，據悉應是由中國官方九州出版社出版。（取材自央視）

曾被毛澤東點名是「反動文人」的錢穆，其著作竟登上中國國家主席習近平 的書架。習近平每年發表的新年談話，外界更關注的是習近平背後書架上有哪些相片和書籍。據港媒報導，從習近平今年新年談話影片來看，其書架上除毛澤東、鄧小平、江澤民 的文選，竟然還有多本錢穆的著作。

港媒文章認為，從被毛澤東點名的「反動文人」，到如今著作上了領袖書架，折射的不止是重新正面評價錢穆地位，也是當今中國對傳統文化的高度重視。據指出，習近平執政不久就提出「文化自信」，最近更提出「第二個結合」，即「把馬克思主義基本原理同中華優秀傳統文化相結合」，構建「習近平文化思想」。

報導稱，習近平書架上至少擺放國學大師錢穆的7本著作，包括「國史新論」、「周公」、「中國文化精神」、「中國思想史」、「莊子纂箋」、「文化學大義」、「秦漢史」。據悉，這是中國九州出版社出版的錢穆全集的其中幾本。

錢穆是著名歷史學家、思想家、教育家，畢生弘揚中國傳統文化，但反共立場鮮明。1949年8月，毛澤東以新華社名義發表他親自撰寫的評論「丟掉幻想，準備鬥爭」，點名批判了三個民國大師：胡適、傅斯年與錢穆，稱他們是「帝國主義及其走狗中國的反動政府控制」的「其中的極少數人」。

已故國學大師錢穆。（本報資料照片）

據錢穆故居官網介紹，錢穆1949年赴香港創辦新亞書院。1955年應美國耶魯大學 東方學系邀邀請，在該校講學半年，並獲耶魯大學頒贈名譽博士學位。1967年秋，錢穆與夫人到台定居於台北外雙溪之「素書樓」，1968年膺選為中央研究院院士，1986年受聘為總統府資政。

不過，1988年，時任台北市議員周伯倫等人以素書樓屬台北市政府市產且無訂立租賃契約為由，要求工務局限錢穆一周內遷出，陳水扁當時出面聲援台北市議會民進黨團，質疑錢穆占用市產。在錢穆被「掃地出門」後不久，即於1990年8月30日辭世。

錢穆故居官網稱，「1990年，錢先生遷出素書樓，是年八月卒於台北市杭州南路自宅，享壽96歲。1992年，夫人奉先生靈骨，歸葬太湖之濱。」

港媒文章稱，除錢穆外，佛學、儒學大師南懷瑾的書和台灣前台大校長傅斯年的「史學方法導論」，也赫然出現在習近平書架上。