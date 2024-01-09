解放軍濫用裝備費 前參謀：飛機油做飯、導彈燃料煮火鍋

解放軍被美媒曝出軍隊存在貪腐，圖為東部戰區某陸航旅此前的實戰化訓練。（取材自解放軍東部戰區微信公眾號）

美國情報顯示，中國解放軍火箭軍 存在廣泛的貪腐問題，例如應注入飛行燃料的飛彈，因貪腐而注水。而旅居美國的前海軍司令部參謀姚誠揭露，由於後勤保障不足，當年他們曾用飛行燃料燒火鍋。

彭博報導，美國官員根據有關情報相信，由於解放軍普遍存在貪腐問題，破壞中方推動軍隊現代化的努力，中國國家主席習近平 於是展開大規模清洗行動。

美方估計解放軍火箭軍曾經透過多種方法斂財，例如中國西部地區設有多個飛彈發射井，但發射井蓋功能有缺陷，其運作方式根本無法有效發射飛彈。此外，理應注入飛行燃料的飛彈，因貪腐問題影響而注入水，但報導未有說明飛彈的類別或型號。

自由亞洲電台報導，現旅居美國的前中國解放軍海軍司令部參謀姚誠說，中國軍隊腐敗已習以為常，包括請客吃飯、部隊之間互贈禮物的錢都來自裝備部，而裝備部相當一筆費用沒有用在軍事裝備方面。姚誠說：「部隊的其他部門沒錢，其他部門要用錢，首長就要從裝備費裡撥一些過來。高層撥下來的裝備費應該是夠的，既然被挪用了就不足了。」

姚誠指出，軍隊濫用裝備費的情況特別嚴重，「我們在部隊的時候，家屬區做飯，要不就是從飛機油箱內放油出來，航空用的油做飯，燒起來的時候，火焰是綠色的，沒有一點味道。甚至到什麼程度，我們在部隊吃火鍋，我們就把導彈裡面固體燃料，一塊一塊的拿出來燒火鍋吃，因為部隊其他方面的保障跟不上啊。我經常到軍械庫去要這種固體的一小塊圓圓的燃料，我們想燒火鍋的時候，就拿一塊出來。」

姚誠說，用來推動火箭和彈道飛彈在空中運作的固態燃料價格昂貴，但部隊在缺乏後勤保障時，當年唯有動用固體燃料燒火鍋、煮飯或送人情。