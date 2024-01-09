廣州中學4.6萬元買情緒宣洩儀 只是百元遊戲機？

圖為引發爭議的智慧互動宣洩儀。（取材自封面新聞）

一段影片近日在網路上被不斷轉發，據爆料，廣州市鐵一中學為學生開設的「情緒宣洩室」內擺放著多台互動裝置，其中有一台白色瑞格牌的「智慧互動宣洩儀」，目的是幫助學生宣洩情緒，釋放心理壓力，但被網友挖出這台花4.6萬元高價購買的設備，只是某款體感遊戲機「穿上」了華麗外衣，成本僅數百元，引發熱議。

封面新聞報導，廣州市鐵一中學的「情緒宣洩室」內有多款互動裝置，包括這台「智慧互動宣洩儀」，學生點擊螢幕上的「開始遊戲」按鈕，即可選擇人數，透過手持手柄，進行羽球 、棒球、保齡球、高爾夫等運動的體感互動體驗。

這台儀器側面，透過縫隙處可以看到白色外殼包裹下的一台遊戲機，該遊戲機上「Wii」品牌名稱清晰可見。據了解，Wii是任天堂 公司2006年推出的家用遊戲機，該設備首次將體感引入電視遊戲主機，帶來家庭互動娛樂全新體驗。

據爆料者稱，在該中學曾公開採購的文件明細中，這一「智能互動情緒宣洩儀」採購價為4萬6500元，類目為心理儀器，品牌為瑞格；而這款任天堂Wii遊戲機在網購平台售價僅數百元至千元不等。這中間巨大的差價，讓大家對採購流程的合規性引發質疑。