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廣州中學4.6萬元買情緒宣洩儀 只是百元遊戲機？

中國新聞組╱北京9日電
圖為引發爭議的智慧互動宣洩儀。（取材自封面新聞）
圖為引發爭議的智慧互動宣洩儀。（取材自封面新聞）

一段影片近日在網路上被不斷轉發，據爆料，廣州市鐵一中學為學生開設的「情緒宣洩室」內擺放著多台互動裝置，其中有一台白色瑞格牌的「智慧互動宣洩儀」，目的是幫助學生宣洩情緒，釋放心理壓力，但被網友挖出這台花4.6萬元高價購買的設備，只是某款體感遊戲機「穿上」了華麗外衣，成本僅數百元，引發熱議。

封面新聞報導，廣州市鐵一中學的「情緒宣洩室」內有多款互動裝置，包括這台「智慧互動宣洩儀」，學生點擊螢幕上的「開始遊戲」按鈕，即可選擇人數，透過手持手柄，進行羽球、棒球、保齡球、高爾夫等運動的體感互動體驗。

這台儀器側面，透過縫隙處可以看到白色外殼包裹下的一台遊戲機，該遊戲機上「Wii」品牌名稱清晰可見。據了解，Wii是任天堂公司2006年推出的家用遊戲機，該設備首次將體感引入電視遊戲主機，帶來家庭互動娛樂全新體驗。

據爆料者稱，在該中學曾公開採購的文件明細中，這一「智能互動情緒宣洩儀」採購價為4萬6500元，類目為心理儀器，品牌為瑞格；而這款任天堂Wii遊戲機在網購平台售價僅數百元至千元不等。這中間巨大的差價，讓大家對採購流程的合規性引發質疑。

據報導，校方表示有注意到網路上的相關影片，但澄清是不實消息，視頻裡拍攝的內容跟我們學校的是不符的」，據工作人員表示，該學校都是按照合規流程進行公開採購的，涉及4萬6500元的情緒宣洩儀並非任天堂遊戲機，而是整個學生心理中心建設的一部分。

圖為互動遊戲介面。（取材自封面新聞）
圖為互動遊戲介面。（取材自封面新聞）

任天堂 羽球

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