天價「帝王綠翡翠」掉進水溝 廣東珠寶店撈3天3夜找到了

從河溝淤泥中找到的翡翠戒指。（取材自極目新聞）

中國廣東佛山一家珠寶商意外手滑將一顆「帝王綠翡翠」從九樓掉進水溝，由於商家號稱這是「天價級」翡翠，價值高達1200萬元人民幣（約169萬美元），大動作抽乾水溝尋寶。8日，經過三天三夜的打撈，這枚翡翠終於找到，翡翠主人稱，這是一枚價值上百萬元人民幣的翡翠戒指，是父親為他準備的婚戒，父親拍視頻時意外掉落。

極目新聞報導，事發地附近的住戶彭先生稱，晚上8時30分左右，在溝內淤泥打撈的人找到了翡翠，現場有數百人圍觀，找到後大家都在歡呼，之後現場還放起了煙花為之慶祝。

這顆翡翠的主人表示，這是一枚翡翠戒指，價值上百萬元，是父親為他準備的婚戒，「我婚期定在2025年，與翡翠戒指一套的還有一條項鏈、一副耳墜和一枚男戒，是2023年12月21日鑲嵌完成的。我們家是做珠寶生意的，但我不在這行，不知道具體是什麼翡翠。」

該男子稱，他的父親5日前往鑲嵌師傅的工作室準備取貨，拍視頻時戒指意外掉落。「他當時就是想拍段視頻發到家裡的微信 群，結果手滑戒指掉了，找了幾天，本來已經放棄不想找了，因為這件事這幾天很煩。但鑲嵌師傅不讓我們放棄，是他堅持繼續幫我們找的。」該男子說。

廣東佛山一家珠寶店意外將一粒帝王綠翡翠掉到河溝內。（取材自微博）

該男還稱，找回的戒指除了沾滿污泥，其他完好無損，他感到特別高興，認為這枚失而復得的翡翠戒指對他意義非凡。對於網傳的找到翡翠會懸賞一事，其稱是沒有的事，「是我們找人抽水，跟他們談好了，按時計費。」