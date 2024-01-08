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違法炒人 京女高管嗆：你管得著嗎？勞動仲裁都我的人

中國新聞組／北京8日電
視頻中，女高管對員工稱「我就違法（辭退你），你管得著嗎？」（視頻截圖）
視頻中，女高管對員工稱「我就違法（辭退你），你管得著嗎？」（視頻截圖）

北京某公司女高管違法解雇一名男員工的視頻，近日在網上熱傳，視頻中女高管跟男員工叫囂：我違法了你管得著嗎？女高管離譜行為曝光後，引發關注，網友戲稱她就是「違法解雇姐」，也被扒出她是北京首鋼女高管。對此，首鋼發聲明否認。

來源：YouTube

綜合媒體報導，視頻中女高管對男員工叫囂「我現在就解除勞動合同」，男員工問她：「你憑什麼違法解除！」表示自己要等仲裁。女高管說：「我現在取消你所有的權限，不允許你再進入我的公司！你可以去等，咱慢慢打官司，勞動仲裁一審二審，我有的是人，你就慢慢等吧，你試試看你兩年半找不到工作，我下個月有飯吃，你還跟我犟。」

女高管的所作所為被曝光後，引起了廣泛關注。很多網友戲稱她就是「違法解雇姐」，並扒出女高管疑是北京首鋼的女經理。

對此，首鋼集團有限公司經過認真核實，聲明如下：網傳視頻中的女子並非首鋼集團員工或高管，有關事件與首鋼集團沒有任何關係。

另網傳該女主管任職北京尼歐克斯科技有限公司，該公司發聲明稱：「近期網上出現我司人力員工井某與前員工孫某因解除勞動關系出現爭執的視頻，井某情緒激動發表不當言論，引發網民極度不適，在此謹向大家誠摯道歉！我司已責令其停職反省並嚴肅處理。」

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