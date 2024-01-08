搞政績工程 黔官3年舉債1500億 嗆誰接任誰承擔

李再勇號稱要打造「中國西部滑雪之都」，拍板興建包括29個子項目的梅花山滑雪綜合體，舉債30多億人民幣。（取材自央視）

近日播出的反腐專題片「持續發力縱深推進」披露貴州省政協原副主席李再勇任性施政、不顧財政實力盲目舉債，勞民傷財並破壞當地生態。據稱，他主政六盤水的三年多裡，大搞「政績工程」，新增債務達1500億餘元（人民幣，下同），給當地留下了極其沉重的債務包袱。

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綜合媒體報導，專題片講述，2013年到2017年，李再勇擔任六盤水市委書記期間，推動興建了23個旅遊項目，其中有16個項目已被貴州省列入低效閒置項目。這些項目有的經營停滯、大門緊鎖，有的甚至成了半拉子工程，荒草叢生。而李再勇當初為了建這些項目，不顧當地財政盲目舉債，僅債務利息一項就給國家造成了9億餘元的重大損失。他主政六盤水的三年多裡，當地新增債務達100億餘元，從2013年到2017年債務增長率超300%。

此外，李再勇執意打造「中國西部滑雪之都」，拍板興建包括29個子項目的梅花山滑雪綜合體，舉債30多億元，其中打造近萬米的「亞洲第一索道」就花了九億多。如今除了冬天那一個多月，其餘時間遊客稀少，運營舉步維艱。

由於當年全國上上下下以發展旅遊業論英雄，到處是工地，一片虛假的繁榮景象，這就是李再勇想要的「政績」。至於未來能不能盈利，債務還不還得上，全不在他考慮之列。

「如果當時我借的這筆錢要由我來還，我肯定不會去借，但是由政府來還我就去借了，反正過幾年一換（崗位），一拍屁股走人，後邊繼任者誰來接誰承擔責任，有點擊鼓傳花的味道。」李再勇說。

2023年11月，李再勇因嚴重違紀違法被開除黨籍、開除公職，其涉嫌犯受賄罪、濫用職權罪等問題移送檢察機關審查起訴。